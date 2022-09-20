«Речь идёт о войне». Депутат из Сочи призвал к мобилизации, в УК вводят понятие «военное положение»

20 сентября депутаты Госдумы приняли законопроект, который вводит в УК понятия «мобилизация» и «военное положение». Ранее к мобилизации призвал депутат от Краснодарского края и глава Крыма

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях единогласно приняли законопроект, который вводит в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

Кроме того, через поправки в кодекс введено несколько новых статей: «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство». Законопроект о внесении изменений в УК был принят в первом чтении в июле. 20 сентября прошёл сразу второе и третье чтение в Госдуме.

В своём телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил, что теперь добровольная сдача в плен, мародерство и самовольное оставление части в период боевых действий влекут за собой лишение свободы.

«Поправками вводится целый набор новых статей УК РФ: «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1). За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство — вплоть до 15 лет колонии.

В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время» (статья 63).

Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК)», — написал Павел Чиков.

К мобилизации в эфире федерального телеканала призывал депутат Госдумы из Сочи Константин Затулин.

«Перестанем, действительно, морочить себе голову названием «специальная военная операция», потому что речь идёт, как мы уже выяснили, о войне, а я так утверждаю не сегодня, а с весны этого года, что речь идёт о Отечественной войне. Я это написал, это написано в мае месяце, выступал с этим на Совете по внешней оборонной политике, говорил о том, что по сути — это Отечественная война за выживание», — высказал своё мнение Затулин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал инициативу Рамзана Кадырова о том, что регионы должны начать «самомобилизацию». Кадыров призвал глав российских регионов подготовить по одной тысяче добровольцев для СВО.

Недавно Юга.ру публиковали часть интервью заместителя атамана Кубанского казачьего войска, о том, как в учебном центре «Кубань» добровольцев готовят к спецоперации в Украине.