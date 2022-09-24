Компания Car Rider предлагает путешествовать по Краснодарскому краю на авто эконом и комфорт-класса

Для тех, кто не любит долго засиживаться на одном месте, это станет удобным и практичным решением. За несколько недель можно посетить интересные локации на Чёрном и Азовском морях, добраться до горнолыжных курортов, заехать на виноградники и чайные плантации, съездить к озерам Абрау или Сукко.

Тем, кто начинает свое путешествие с кубанской столицы, в Car Rider предлагают в прокат транспортные средства эконом и комфорт-класса. Аренда авто в Краснодаре стартует от 1 тыс. 700 рублей в сутки, но если клиент берёт машину на две недели, то стоимость будет гораздо ниже.

Большинство автомобилей Car Rider не старше трёх лет, все оснащены коробкой автомат. На выбор путешественникам компания предлагает марки Ravon R2, Chevrolet Cobalt, Volkswagen Polo, Renault Logan, Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio, Hyundai Creta. Лимит пробега — 300 км в сутки. Этого вполне достаточно, чтобы в размеренном темпе объехать побережье и подняться в горы.

Для тех, кто приезжает в город на поезде, по договорённости выбранную машину подадут прямо к вокзалу. Оттуда на автомобиле можно добраться до знаменитого парка «Краснодар» — главной городской достопримечательности. Здесь много развлечений для детей и отличных локаций для фотографий. После можно пройтись по улице Красной и увидеть Царские ворота, памятники памятники Екатерине II, Лидочке и Шурику и святой великомученице Екатерине, художественный музей имени Коваленко, фонтаны на Театральной площади.