Компания Car Rider предлагает путешествовать по Краснодарскому краю на авто эконом и комфорт-класса
Компания Car Rider предлагает путешествовать по Краснодарскому краю на прокатном авто
Для тех, кто не любит долго засиживаться на одном месте, это станет удобным и практичным решением. За несколько недель можно посетить интересные локации на Чёрном и Азовском морях, добраться до горнолыжных курортов, заехать на виноградники и чайные плантации, съездить к озерам Абрау или Сукко.
Тем, кто начинает свое путешествие с кубанской столицы, в Car Rider предлагают в прокат транспортные средства эконом и комфорт-класса. Аренда авто в Краснодаре стартует от 1 тыс. 700 рублей в сутки, но если клиент берёт машину на две недели, то стоимость будет гораздо ниже.
Большинство автомобилей Car Rider не старше трёх лет, все оснащены коробкой автомат. На выбор путешественникам компания предлагает марки Ravon R2, Chevrolet Cobalt, Volkswagen Polo, Renault Logan, Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio, Hyundai Creta. Лимит пробега — 300 км в сутки. Этого вполне достаточно, чтобы в размеренном темпе объехать побережье и подняться в горы.
Для тех, кто приезжает в город на поезде, по договорённости выбранную машину подадут прямо к вокзалу. Оттуда на автомобиле можно добраться до знаменитого парка «Краснодар» — главной городской достопримечательности. Здесь много развлечений для детей и отличных локаций для фотографий. После можно пройтись по улице Красной и увидеть Царские ворота, памятники памятники Екатерине II, Лидочке и Шурику и святой великомученице Екатерине, художественный музей имени Коваленко, фонтаны на Театральной площади.
Следующей локацией после Краснодара может стать Горячий Ключ, дорога между городами займёт около часа. Здесь расположены круглогодичные термальные источники и Питьевая галерея, до которой ведёт живописная аллея тысячи сосен. В окрестностях города много живописных мест, до которых будет несложно добраться на авто.
Из Горячего Ключа примерно полтора часа езды до моря. До Джубгы и далее вдоль моря идёт хорошая дорога. Можно отправиться по маршруту Геленджик — Новороссийск — Анапа, заехав по пути к озеру Абрау, или поехать в сторону Сочи, останавливаясь в прибрежных посёлках или заезжая в горные поселения.
Если выбираете азовское направление, то стоит заглянуть в Тамань — там много виноградников. Экскурсию можно совместить с дегустацией напитков. Недалеко от станицы находится Маркитанское озеро, знаменитое солёной целебной грязью. Ещё одна местная достопримечательность — этнографический комплекс «Атамань», знакомящий с культурой и бытом казаков.
ООО «Кар-Райдер Юг»
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