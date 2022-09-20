В Ростовской области и Крыму завели уголовные дела о порче изображений с портретами военных

Ростовская область, Крым

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  • © Скриншот телеграм-канала мэрии Симферополя, t.me/simadm_news
    © Скриншот телеграм-канала мэрии Симферополя, t.me/simadm_news

В российских городах возбуждают уголовные дела из-за порчи изображений с портретами военных, погибших в СВО

Муралы обливают красной краской. Подобные случаи произошли в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Симферополе. 

В мэрии Симферополя сообщили, что портрет испортили в ночь на 16 сентября на улице Александра Невского, 1. На месте случившегося работала следственно-оперативная группа и выяснила все обстоятельства. Позже по факту случившегося завели уголовное дело по ст. 214 УК РФ (Вандализм), сообщили в телеграм-канал ASTRA.

В Новочеркасске пострадали сразу две рекламные конструкции с портретами военных. Они находятся на пересечении Харьковского шоссе и улицы Трамвайной и на проспекте Баклановском у торгового центра «Батон», написал глава города Юрий Лысенко. Также он добавил, что аналогичный случай произошел в Ростове-на-Дону. 

Все портреты облили красной краской. Глава отметил, что в полиции возбудили уголовное дело и ищут преступников. По данным «Коммерсанта», дела завели по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Как писали Юга.ру, в Краснодаре муралы с военными, погибшими в Украине, есть на улице Школьной и на здание школы № 25 на Рашпилевской, 134. На них изображены десантник Андрей Бурлаков и генерал-майор Андрей Суховецкий.  

Армия Полиция Хулиганство

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