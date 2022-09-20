Wink предложил единую подписку на пять онлайн-кинотеатров по сниженной цене

Цифровой видеосервис «Ростелекома» Wink представил акцию «5-в-1» — по ней можно оформить единую подписку на пять онлайн-кинотеатров вдвое дешевле, чем если подключать их по отдельности

Поучаствовать в акции «5-в-1» и сохранить выгодный тариф на будущее можно до 31 декабря 2022 года. До 31 октября новые подписчики смогут тестировать предложение две недели бесплатно.

«Подписка «5-в-1» позволяет смотреть лучшие проекты пяти онлайн-кинотеатров. Преимущество не только в цене, но и в том, что не надо заводить и оплачивать пять аккаунтов на разных площадках. «5-в-1» это еще и наш бесплатный сервис мультискрин — он делает контент доступным под одним аккаунтом на пяти экранах (телевизора, планшета, смартфона, ноутбука в любых комбинациях). Сразу пять кинотеатров будут представлены на экране домашнего телевизора или мобильного устройства. Акция «5-в-1» логично вписывается в стратегию развития Wink как цифрового маркетплейса, на котором доступен самый качественный и легальный контент для российского зрителя», — отметил директор по развитию Wink Антон Володькин.