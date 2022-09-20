Wink предложил единую подписку на пять онлайн-кинотеатров по сниженной цене
Цифровой видеосервис «Ростелекома» Wink представил акцию «5-в-1» — по ней можно оформить единую подписку на пять онлайн-кинотеатров вдвое дешевле, чем если подключать их по отдельности
Поучаствовать в акции «5-в-1» и сохранить выгодный тариф на будущее можно до 31 декабря 2022 года. До 31 октября новые подписчики смогут тестировать предложение две недели бесплатно.
«Подписка «5-в-1» позволяет смотреть лучшие проекты пяти онлайн-кинотеатров. Преимущество не только в цене, но и в том, что не надо заводить и оплачивать пять аккаунтов на разных площадках. «5-в-1» это еще и наш бесплатный сервис мультискрин — он делает контент доступным под одним аккаунтом на пяти экранах (телевизора, планшета, смартфона, ноутбука в любых комбинациях). Сразу пять кинотеатров будут представлены на экране домашнего телевизора или мобильного устройства. Акция «5-в-1» логично вписывается в стратегию развития Wink как цифрового маркетплейса, на котором доступен самый качественный и легальный контент для российского зрителя», — отметил директор по развитию Wink Антон Володькин.
Обладателям подписки «5-в-1» будет доступно в сумме более 50 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, а также телеканалы. В акции участвуют коллекции Wink (более 25 тыс. фильмов и сериалов), more.tv (7 тыс. фильмов и сериалов), «Кинопоиска» (избранные фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра), Start (5 тыс. фильмов и сериалов), ViP+viju (6 телеканалов и 1,5 тыс. фильмов и сериалов).
В пресс-службе «Ростелекома» уточнили, что подписка позволит смотреть такие проекты, как «Батя», «The Тёлки» и «Стая» (Wink), «Чики», «Трудные подростки» и «Рассказ служанки» (more.tv), «Топи», «Пищеблок» и «Последний министр» («Кинопоиск»), «Содержанки», «Вампиры средней полосы» и «Контейнер» (Start), телеканалы ViP Premiere, ViP Megahit и ViP Serial, а также сериалы «Доктор Хаус», «Ликвидация» и «Новый Папа» (ViP+viju).
Также всем подписчикам будут доступны 167 российских телеканалов (эфирных и тематических) и услуга «Караоке» с 5,5 тыс. песен.
Полные условия акции «5-в-1» есть на сайте Wink.