В парке «Краснодар» пройдёт бесплатный концерт Вани Дмитренко и показ фильма «Паразиты»

В парке «Краснодар» пройдут заключительные кинопоказы в амфитеатре. В четверг, 22 сентября, в 19:00 покажут фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун-Хо «Паразиты». Кинокартина рассказывает о проблеме социального неравенства в драматическом жанре. Возрастное ограничение 18+.

В пятницу в 19:00 зрители увидят пьесу Уильяма Шекспира «Буря» в постановке TheatreHD. Герои постановки за несколько часов успеют пережить приключения на волшебном острове, найдут любовь, попытаются устроить революцию, отомстят обидчикам и получат свободу.

А в субботу пройдёт сольный концерт Вани Дмитренко. Он споёт «Венера — Юпитер», а также состоится премьера двух новых треков «Сила притяжения» и «Бейби». Сбор гостей в 18:00, начало концерта — в 19:00.

Для подписчиков «Яндекс Плюса» вход на показы бесплатный по предварительной регистрации здесь. Если подписки ещё нет, то можно подключить бесплатный пробный период при входе в амфитеатр или заранее тут.

Юга.ру писали, что кинопоказы проходили в амфитеатре каждые выходные. Летом там показывали «Молодость» Паоло Соррентино, «Кофе и сигареты» Джима Джармуша, марафон «Смешариков», а также фильмы Гая Ричи и Николя Ванье