В парке «Краснодар» покажут мелодраму Паоло Соррентино «Молодость»

В амфитеатре парка «Краснодар» в пятницу покажут мелодраму, а в субботу пройдет семейный кинопоказ.

19 августа в 21:00 можно будет посмотреть кинокартину Паоло Соррентино «Молодость». Это современная мелодрама о двух старых друзьях Фреде и Мике, которые отправились на отдых в швейцарский санаторий. Там вместе с ними находятся люди совершенно разных возрастов, а Фред и Мик наблюдают за ними. У каждого персонажа своя история, а режиссер показал это в метафоричных сценах. Ограничение у фильма 18+.

А в субботу в 16:30 пройдет интерактивный пластический спектакль о любви и творчестве «Акварель» от семейного театра «бадаБум». После этого в 19:00 покажут аниме «Красавица и дракон» режиссера Мамору Хосода.

Для подписчиков «Яндекс Плюса» вход на показы бесплатный по предварительной регистрации здесь. Если подписки ещё нет, то можно подключить бесплатный пробный период при входе в амфитеатр или заранее тут.

На прошлой неделе в парке показывали фильмы Гая Ричи и Николя Ванье.