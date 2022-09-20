Билайн и главы регионов заключили соглашения о развитии цифровой среды

ПАО «ВымпелКом» и главы администраций Приморского края, Республик Бурятия и Хакасия, а также Чукотского автономного округа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашения о сотрудничестве

Они предусматривают совместную работу по таким направлениям, как развитие телекоммуникационной инфраструктуры, реализация национальных проектов, а также усиление эффективности управленческой деятельности и повышение инвестиционной привлекательности регионов. Основные задачи по этим договоренностям — развитие цифровой среды и экономики на территории регионов, помощь в реализации национальных программ и проектов.

Технологии билайн по анализу больших данных с помощью искусственного интеллекта помогут в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, а также разработке инновационных программ в сфере туризма. Решения по аудио- и видеоаналитике позволят повысить качество оказываемых государственных услуг и уровень безопасности в регионах.

Также значительное внимание уделят цифровизации населенных пунктов и улучшению таких направлений как безопасность и качество дорог, умный город, телемедицина, цифровая образовательная среда, система интеллектуального учета ресурсов.

«Подписанные соглашения являются продолжением той важной работы, которую уже давно ведёт билайн совместно с руководством регионов по комплексной цифровиции территорий. Это чрезвычайно важно для гармоничного развития всех составляющих, от которых зависит качество жизни людей», — рассказал директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом» Александр Шведов.

По его словам, комплексная цифровизация повышает эффективность управления и открывает отличные перспективы для развития экономики регионов.

«Мы готовы делиться экспертизой, своими передовыми наработками в этой сфере и предоставлять каналы связи, облачные хранилища, дата-центры, в которых хранится и обрабатывается вся информация. Перечень отраслевых решений, в которых могут применяться наши технологии, весьма обширен. Но вместе с тем каждому региону требуется индивидуальный подход, поэтому мы реализуем такие проекты как комплексно, так и путём внедрения отдельных элементов», — заключил Шведов.