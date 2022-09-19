Мэром Приморско-Ахтарска стал бывший кадровый военный и участник грузино-осетинского конфликта

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта prim-ahtarsk.ru
    © Скриншот фото с сайта prim-ahtarsk.ru

Главой Приморско-Ахтарска местные депутаты избрали героя России и офицера в отставке Ивана Нечаева

Нечаев — бывший командир Приморско-Ахтарского авиационного полка. За участие в грузино-осетинском конфликте получил звание героя России.

Во время присяги Нечаев пообещал добросовестно исполнять свои обязанности, защищать интересы населения, уважать и охранять его права и свободы, соблюдать конституцию РФ и устав поселения.

«Знаю Ивана Владимировича как порядочного, доброго и целеустремлённого человека, который никогда не остаётся в стороне от проблем. Сегодня перед администрацией города стоит ряд важных и ответственных задач, решение которых должно замыкаться прежде всего на благополучие и качество жизни людей. Это жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство дорог и тротуаров, создание комфортной городской среды», — сказал про него глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко в своем telegram-канале.

Как писали Юга.ру, с 15 сентября по 14 октября в Краснодаре принимают документы на конкурс главы города. Напомним, что нового мэра в кубанской столицы назначат из-за досрочного ухода Андрея Алексеенко, который возглавил кабинет министров Харьковской области. Сейчас обязанности главы города исполняет Максим Слюсаренко.

Приморско-Ахтарский район

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Мэром Приморско-Ахтарска стал бывший кадровый военный и участник грузино-осетинского конфликта
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