Мэром Приморско-Ахтарска стал бывший кадровый военный и участник грузино-осетинского конфликта

Нечаев — бывший командир Приморско-Ахтарского авиационного полка. За участие в грузино-осетинском конфликте получил звание героя России.

Во время присяги Нечаев пообещал добросовестно исполнять свои обязанности, защищать интересы населения, уважать и охранять его права и свободы, соблюдать конституцию РФ и устав поселения.

«Знаю Ивана Владимировича как порядочного, доброго и целеустремлённого человека, который никогда не остаётся в стороне от проблем. Сегодня перед администрацией города стоит ряд важных и ответственных задач, решение которых должно замыкаться прежде всего на благополучие и качество жизни людей. Это жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство дорог и тротуаров, создание комфортной городской среды», — сказал про него глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко в своем telegram-канале.

Как писали Юга.ру, с 15 сентября по 14 октября в Краснодаре принимают документы на конкурс главы города. Напомним, что нового мэра в кубанской столицы назначат из-за досрочного ухода Андрея Алексеенко, который возглавил кабинет министров Харьковской области. Сейчас обязанности главы города исполняет Максим Слюсаренко.