Росздравнадзор не нашел нарушений в работе сочинской скорой, не успевшей спасти умирающего прохожего

Росздравнадзор отчитался о результатах официальной проверки по факту смерти мужчины на улице в Сочи — к работе скорой у ведомства претензий нет

Как мы сообщали ранее, 8 сентября в центре Сочи умер пожилой мужчина. Телеграм-канал «ЧП Сочи» опубликовал видео, снятое очевидцем. «Скорая час едет», говорит автор видео. «На [улице] Донской, вот здесь, пожалуйста, поликлиника. Ни одного врача не могут дать».

12 сентября Росздравнадзор РФ пообещал проверить «качество и своевременность медицинской помощи пожилому мужчине, которому, по сообщениям СМИ, стало плохо на транспортной остановке, а бригада скорой помощи приехала на место вызова спустя час».

В распоряжении канала «ЧП Сочи» оказался официальный отчет о результатах служебной проверки.

Согласно этому документу, все вызовы были обслужены в установленные сроки и отказов в оказании медицинской помощи не было.

«Мною установлено, что вызов поступил в центральную диспетчерскую службу ССМП в 12:12», пишет Александр Александров, исполняющий обязанности главврача сочинской больницы скорой помощи. «Бригада была направлена незамедлительно. Доезд СМП составил 7 минут, что соответствует нормативу при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме. Во время движения бригады на вызов, диспетчер по приему вызовов помогала вызывающим проводить необходимые мероприятия по оказанию первой помощи в телефонном режиме <...> По прибытию на вызов бригадой СМП оказывалась помощь согласно стандартам оказания медицинской помощи в полном объеме».

Напомним, что уходящая неделя также не обошлась без трагических происшествий, связанных с медициной: 15 сентября в Армавире 49-летний мужчина напал с ножом на своего лечащего врача.