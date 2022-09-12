В Сочи у дороги умер мужчина, не дождавшись скорой помощи. Ситуацию взял на контроль министр здравоохранения страны

Городские паблики Сочи сообщили, что на обочине дороги умер мужчина, не дождавшись скорой помощи. Росздравнадзор проводит проверку

11 сентября в городских пабликах Сочи появилось видео мужчины, который неподвижно лежал на земле. Трагедия произошла на одной из улиц в Центральном районе города. Автор ролика сообщил, что мужчине внезапно стало плохо, прохожие позвонили по номеру 112.

«Спустя более часа медики приехали, но было уже слишком поздно. Так и не дождавшись помощи мужчина скончался на месте», — прокомментировал автор видеоролика.