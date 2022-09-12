В Сочи у дороги умер мужчина, не дождавшись скорой помощи. Ситуацию взял на контроль министр здравоохранения страны
Городские паблики Сочи сообщили, что на обочине дороги умер мужчина, не дождавшись скорой помощи. Росздравнадзор проводит проверку
11 сентября в городских пабликах Сочи появилось видео мужчины, который неподвижно лежал на земле. Трагедия произошла на одной из улиц в Центральном районе города. Автор ролика сообщил, что мужчине внезапно стало плохо, прохожие позвонили по номеру 112.
«Спустя более часа медики приехали, но было уже слишком поздно. Так и не дождавшись помощи мужчина скончался на месте», — прокомментировал автор видеоролика.
12 сентября официальный телеграм-канал Росздравнадзора сообщил, что проводит проверку по ситуации в Сочи. Специалисты изучат насколько быстро и качественно оказали мужчине помощь сочинские медики.
«По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит качество и своевременность медицинской помощи пожилому мужчине, которому, по сообщениям СМИ, стало плохо на транспортной остановке, а бригада скорой помощи приехала на место вызова спустя час».
Ранее Юга.ру писали, что на пляже Геленджика умерла женщина.Очевидцы рассказали, что женщина могла умереть от удара током. По их словам, она шла по пляжу и внезапно упала. К ней подбежал спасатель, но не смог ей помочь. После этого приехала скорая помощь и врачи констатировали смерть. Точная причина гибели неизвестна.