В Армавире мужчина трижды ударил ножом врача поликлиники

Краснодарский край

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  • © Фото Pressfoto, freepik.com
    © Фото Pressfoto, freepik.com

В Армавире возбудили уголовное дело после нападения на врача

По предварительным данным, 15 сентября 49-летний мужчина пришёл к своему врачу в городскую поликлинику. Он вошёл в кабинет и как минимум трижды ударил 29-летнего медика ножом в живот. Следователи считают это покушением на убийство. 

Подозреваемого остановили очевидцы. Он попытался покончить с собой, после чего его срочно госпитализировали. 

Пострадавший врач и напавший мужчина сейчас в реанимации. 

Армавирский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). У палаты фигуранта дела дежурят охранники. Меру пресечения для него могут выбрать, только когда мужчина поправится. Следователи выясняют мотив и обстоятельства преступления.

Как писали Юга.ру, недавно в Краснодарском крае мужчина несколько раз ударил жену ножом из-за ревности. 

Армавир Медицина Покушение Убийство

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В Армавире мужчина трижды ударил ножом врача поликлиники
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