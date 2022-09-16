В Армавире мужчина трижды ударил ножом врача поликлиники
В Армавире возбудили уголовное дело после нападения на врача
По предварительным данным, 15 сентября 49-летний мужчина пришёл к своему врачу в городскую поликлинику. Он вошёл в кабинет и как минимум трижды ударил 29-летнего медика ножом в живот. Следователи считают это покушением на убийство.
Подозреваемого остановили очевидцы. Он попытался покончить с собой, после чего его срочно госпитализировали.
Пострадавший врач и напавший мужчина сейчас в реанимации.
Армавирский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). У палаты фигуранта дела дежурят охранники. Меру пресечения для него могут выбрать, только когда мужчина поправится. Следователи выясняют мотив и обстоятельства преступления.
Как писали Юга.ру, недавно в Краснодарском крае мужчина несколько раз ударил жену ножом из-за ревности.