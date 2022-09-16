В Армавире мужчина трижды ударил ножом врача поликлиники

В Армавире возбудили уголовное дело после нападения на врача

По предварительным данным, 15 сентября 49-летний мужчина пришёл к своему врачу в городскую поликлинику. Он вошёл в кабинет и как минимум трижды ударил 29-летнего медика ножом в живот. Следователи считают это покушением на убийство.

Подозреваемого остановили очевидцы. Он попытался покончить с собой, после чего его срочно госпитализировали.

Пострадавший врач и напавший мужчина сейчас в реанимации.

Армавирский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). У палаты фигуранта дела дежурят охранники. Меру пресечения для него могут выбрать, только когда мужчина поправится. Следователи выясняют мотив и обстоятельства преступления.