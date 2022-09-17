Из Сочи впервые запустят прямые авиарейсы на курорты Красного моря

Авиакомпания «Россия» начинает выполнять прямые рейсы из крупнейшего хаба на юге страны на популярный египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Полеты планируют каждый день с 30 октября. На маршруте будет летать лайнер «Суперджет 100». Он рассчитан на 87 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Самолет из Сочи будет вылетать в 13:10, в Шарм-эль-Шейхе он сядет в 15:45. Время в пути — 3 часа 35 минут. Обратный рейс из Египта отправится в 15:35 по местному времени и прилетит в Сочи в 20:00. Время полета из Египта составит 3 часа 25 минут.

Сейчас авиабилет из Сочи в Шарм-эль-Шейх на одного человека стоит от 25 тыс. рублей с учётом пересадки в Стамбуле или Ереване. С ноября цены на билеты на прямой перелет в два раза ниже.

Также с 31 октября «Россия» планирует запустить прямые авиарейсы из Сочи в другой египетский курорт Красного моря — Хургаду. Однако пока что детали этого маршрута не сообщаются и билетов в продаже нет.

Всего на данный момент из аэропорта Сочи, согласно онлайн-расписанию полетов, можно улететь прямыми рейсами в 11 зарубежных стран: Азербайджан (Баку), Армению (Ереван), Беларусь (Минск), Египет (Каир), Израиль (Тель-Авив), Кыргызстан (Бишкек, Ош), ОАЭ (Дубаи), Сербию (Белград), Таджикистан (Душанбе, Худжанд), Турцию (Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул), Узбекистан (Наманган, Ташкент).

Ранее Юга.ру писали, что с 23 сентября между Сочи и Ереваном появятся прямые авиарейсы армянского лоукостера.