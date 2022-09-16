В летних лагерях Адыгеи отдохнули 22,5 тыс. детей из республики, ДНР и Херсонской области

Адыгея, В мире

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  • © Фото jcomp, ru.freepik.com
    © Фото jcomp, ru.freepik.com

Этим летом в 91 лагере Адыгеи отдохнули 22,5 тыс. детей, в том числе 496 ребят из ДНР и Херсонской области

Как сообщали Юга.ру, 3 августа Адыгея взяла шефство над Геническим районом Херсонской области в зоне СВО. Для детей из подшефного района и ДНР в республике организовали отдых в оздоровительных лагерях «Горный» и «Лань». Всего в них побывали 496 детей: 396 — из Генического района Херсонской области и 100 детей сотрудников ООО «ТД «Горняк», проживающих в ДНР.

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Этим летом в Адыгее работал 91 лагерь дневного пребывания и три загородных оздоровительных лагеря: «Горный», «Лань», «Горная легенда». Всего в них побывали 22,5 тыс. детей. Здесь ребята не только отдыхали, но и занимались программированием, робототехникой, велоспортом, настольным теннисом. 

Ежегодно большое внимание в республике уделяют оздоровлению детей из Адыгеи, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этот раз в лагерях отдохнули 5292 таких ребенка:

  • 237 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
  • 277 детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
  • 370 детей, состоящих на различных профилактических учетах;
  • 3912 детей, проживающих в малоимущих семьях.

Как писали Юга.ру, в рамках нацпроекта «Образование» на базе школ Адыгеи заработали 25 новых центров развития цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Дети Дети с инвалидностью Дети-сироты Здоровье Мурат Кумпилов отдых Украина

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