Краснодарцев приглашают на бесплатные исторические экскурсии по городу
Оператор мобильной связи Tele2 вновь запустил интерактивную экскурсию по Краснодару «На связи с городом»
Жители и гости кубанской столицы в сопровождении виртуальных гидов смогут прогуляться по центру, заново познакомиться с привычными зданиями и узнать интересные факты об архитектуре, истории и значимых личностях, живших в Краснодаре. Например, где был самый большой екатеринодарский рынок и как на нём вершилось правосудие, почему город был в топе по количеству кинотеатров, в какой южной газете работал Самуил Маршак и ещё много других интересных фактов.
По словам организаторов, маршрут и наполнение экскурсии удивят не только гостей, но и коренных жителей, позволив им взглянуть на знакомый ландшафт с другого ракурса. Участие в проекте бесплатное для абонентов любых операторов.
Прогулки проходят каждую пятницу, субботу и воскресенье с 16 сентября по 30 октября. Для участия в экскурсии нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Точкой сбора участников станет кофейня «Сгущенка» по адресу улица Мира, 42. Перед началом слушателям выдадут смартфоны с SIM-картами Tele2 и специальные наушники, а также купон на бесплатный напиток от заведения.
«Tele2 реализует проект «На связи с городом» уже второй раз. В прошлом году с помощью нашего аудиогида по-новому взглянуть на привычные улицы и здания, познакомиться с интересными личностями, жившими в Краснодаре, и узнать неочевидные факты смогли около 1 тыс. человек. Мы поддерживаем стиль жизни своих клиентов и стремимся создавать для них комфортные условия. Tele2 предлагает высокотехнологичный способ познания города: благодаря интерактивному формату все желающие могут погрузиться в исторический экскурс и лично оценить качество нашего 4G», — рассказал директор краснодарского филиала Tele2 Вячеслав Козин.