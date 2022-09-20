Краснодарцев приглашают на бесплатные исторические экскурсии по городу

Жители и гости кубанской столицы в сопровождении виртуальных гидов смогут прогуляться по центру, заново познакомиться с привычными зданиями и узнать интересные факты об архитектуре, истории и значимых личностях, живших в Краснодаре. Например, где был самый большой екатеринодарский рынок и как на нём вершилось правосудие, почему город был в топе по количеству кинотеатров, в какой южной газете работал Самуил Маршак и ещё много других интересных фактов.

По словам организаторов, маршрут и наполнение экскурсии удивят не только гостей, но и коренных жителей, позволив им взглянуть на знакомый ландшафт с другого ракурса. Участие в проекте бесплатное для абонентов любых операторов.

Прогулки проходят каждую пятницу, субботу и воскресенье с 16 сентября по 30 октября. Для участия в экскурсии нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Точкой сбора участников станет кофейня «Сгущенка» по адресу улица Мира, 42. Перед началом слушателям выдадут смартфоны с SIM-картами Tele2 и специальные наушники, а также купон на бесплатный напиток от заведения.