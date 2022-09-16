В школах Адыгеи открылись 25 «Точек роста»

В рамках нацпроекта «Образование» на базе школ Адыгеи заработали 25 новых центров развития цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своём телеграм-канале сообщил, что в республике появились 25 новых «Точек роста». Всего в Адыгее работают 39 таких центров, в них занимаются около 7 тыс. детей.

«Точки роста» — центры профильного развития на базе учебных заведений в сельской местности и небольших городах численностью до 60 тыс. человек. До конца 2024 года в России планируют открыть 24 950 таких центров.

«Точки роста» работают как учреждения дополнительного образования естественно-научного, технического, гуманитарного и цифрового профиля. В рамках нацпроекта «Образование» школы Адыгеи оснастили современным оборудованием для более детального изучения таких предметов как ОБЖ, информатика, технология, химия, физика, биология и других.

Читайте также: Адыгея получит более 1 млрд рублей на строительство новых школ

«Отрадно, что сегодня еще 25 «Точек роста» начали свою работу в школах республики. Уверен, что возможности этих центров позволят сегодняшнему ученику с интересом получать новые знания и навыки на обязательных и внеклассных занятиях, что в свою очередь даст четкие ориентиры в выборе будущего вуза и профессии», — сказал Мурат Кумпилов.