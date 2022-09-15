«Ростелеком» и Российский техуниверситет МИРЭА открыли Центр импортозамещения ИТ

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»
    © Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

15 сентября на базе РТУ МИРЭА при поддержке «Ростелекома» заработал Центр импортозамещения информационных технологий. Ежегодно он сможет готовить 1500 студентов по самым востребованным ИТ-специальностям

Центр импортозамещения информационных технологий — масштабный образовательный проект, на базе которого пройдут подготовку и переподготовку будущие специалисты актуальных ИТ-направлений. Также центр займётся обеспечением технологического и кадрового суверенитета в новых условиях.

Студенты старших курсов будут учиться здесь с применением отечественных ИТ-решений. Так, на базе Центра в рамках программы Минобрнауки РФ «Приоритет-2030» при участии «Ростелекома» открыли цифровую кафедру по наиболее востребованному и перспективному направлению в ИТ — DevOps-разработки. «Специальность DevOps-инженера в последние годы стала одной из самых высокооплачиваемых в России: средняя зарплата на сегодняшний день составляет от 375 тыс. до 600 тыс. рублей», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

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В программе обучения преподаватели и студенты будут использовать отечественную экосистему программных продуктов «Базис.Digital Energy», которая закрывает весь спектр базовых продуктов построения и поддержки облачной инфраструктуры.

Ежегодно учиться по программе смогут более 500 студентов РТУ МИРЭА. Позже в университете внедрят разработанную в «Ростелекоме» программную платформу «Базис» — она импортозаместит ПО для учебного процесса.

Планируется совместная работа и по другим профилям подготовки студентов — Data-аналитик и специалисты по информационной безопасности. Ожидается, что ежегодно на базе Центра импортозамещения будут обучаться 1500 студентов.

В дальнейших планах сторон — открытие базовой кафедры «Ростелекома», создание нескольких совместных образовательных программ высшего образования, а также интеграция программы практик и стажировок в учебный план. В условиях острого дефицита ИТ-инженеров на рынке труда сотрудничество с РТУ МИРЭА для «Ростелекома» означает возможности привлекать лучших выпускников, тогда как молодые специалисты получают широкие перспективы трудоустройства.

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«Сегодня на рынке труда в ИТ-секторе сложилась парадоксальная ситуация — спрос на специалистов очень высокий, работодатели предлагают конкурентные зарплаты, вузы готовят специалистов, но квалифицированных кадров все равно не хватает. Это вызвано тем, что существует разрыв между системой образования и реальными требованиями бизнеса. Наш проект с РТУ МИРЭА станет первым шагом на пути к тому, чтобы изменить эту тенденцию. Мы заинтересованы в том, чтобы студенты выходили из университетов со знаниями, которые реально нужны экономике, и сразу начинали профессиональный рост», — сказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Как писали Юга.ру, «Ростелеком» стал лидером российского рынка услуг дата-центров.

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