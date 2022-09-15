«Ростелеком» и Российский техуниверситет МИРЭА открыли Центр импортозамещения ИТ
15 сентября на базе РТУ МИРЭА при поддержке «Ростелекома» заработал Центр импортозамещения информационных технологий. Ежегодно он сможет готовить 1500 студентов по самым востребованным ИТ-специальностям
Центр импортозамещения информационных технологий — масштабный образовательный проект, на базе которого пройдут подготовку и переподготовку будущие специалисты актуальных ИТ-направлений. Также центр займётся обеспечением технологического и кадрового суверенитета в новых условиях.
Студенты старших курсов будут учиться здесь с применением отечественных ИТ-решений. Так, на базе Центра в рамках программы Минобрнауки РФ «Приоритет-2030» при участии «Ростелекома» открыли цифровую кафедру по наиболее востребованному и перспективному направлению в ИТ — DevOps-разработки. «Специальность DevOps-инженера в последние годы стала одной из самых высокооплачиваемых в России: средняя зарплата на сегодняшний день составляет от 375 тыс. до 600 тыс. рублей», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.
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Ежегодно учиться по программе смогут более 500 студентов РТУ МИРЭА. Позже в университете внедрят разработанную в «Ростелекоме» программную платформу «Базис» — она импортозаместит ПО для учебного процесса.
Планируется совместная работа и по другим профилям подготовки студентов — Data-аналитик и специалисты по информационной безопасности. Ожидается, что ежегодно на базе Центра импортозамещения будут обучаться 1500 студентов.
В дальнейших планах сторон — открытие базовой кафедры «Ростелекома», создание нескольких совместных образовательных программ высшего образования, а также интеграция программы практик и стажировок в учебный план. В условиях острого дефицита ИТ-инженеров на рынке труда сотрудничество с РТУ МИРЭА для «Ростелекома» означает возможности привлекать лучших выпускников, тогда как молодые специалисты получают широкие перспективы трудоустройства.
«Сегодня на рынке труда в ИТ-секторе сложилась парадоксальная ситуация — спрос на специалистов очень высокий, работодатели предлагают конкурентные зарплаты, вузы готовят специалистов, но квалифицированных кадров все равно не хватает. Это вызвано тем, что существует разрыв между системой образования и реальными требованиями бизнеса. Наш проект с РТУ МИРЭА станет первым шагом на пути к тому, чтобы изменить эту тенденцию. Мы заинтересованы в том, чтобы студенты выходили из университетов со знаниями, которые реально нужны экономике, и сразу начинали профессиональный рост», — сказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.
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