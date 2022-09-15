«Давайте — задавите нас всех!» В Сочи жители перекрыли дорогу, чтобы остановить фургон с бездомными собаками

По информации очевидцев, в Сочи бездомных собак планировали вывезти из города и усыпить. Ситуацию проверяет полиция

В пабликах Сочи появилось видео фургона, в котором были заперты 10 собак, в том числе и щенки. По словам автора ролика, их хотели вывезти и усыпить. По словам очевидцев, некоторые собаки были без сознания или мертвы.

В итоге прохожие окружили автомобиль, чтобы остановить «Газель» и спасти животных. На видео с места происшествия слышно, как одна из женщин, перекрывших дорогу, кричит водителю фургона: «Давайте — задавите нас всех!»