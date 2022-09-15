«Давайте — задавите нас всех!» В Сочи жители перекрыли дорогу, чтобы остановить фургон с бездомными собаками
По информации очевидцев, в Сочи бездомных собак планировали вывезти из города и усыпить. Ситуацию проверяет полиция
В пабликах Сочи появилось видео фургона, в котором были заперты 10 собак, в том числе и щенки. По словам автора ролика, их хотели вывезти и усыпить. По словам очевидцев, некоторые собаки были без сознания или мертвы.
В итоге прохожие окружили автомобиль, чтобы остановить «Газель» и спасти животных. На видео с места происшествия слышно, как одна из женщин, перекрывших дорогу, кричит водителю фургона: «Давайте — задавите нас всех!»
На ул. Московскую приехали сотрудники патрульно-постовой службы Сочи и растолкали людей, перегородивших дорогу. Однако жителям города все равно удалось остановить «Газель» и вызволить собак.
В администрации Сочи рассказали, что подрядная организация везла бездомных животных в приют. Где их собирались простерилизовать, проставить бирки, привить и отпустить.
В ситуации сейчас разбирается полиция. Сотрудники ГУ МВД Краснодарского края проводят проверку после происшествия.
Ранее Юга.ру писали, что губернатор Кубани поручил подготовить места для строительства приютов в городах края. В Краснодаре приют не могут построить почти 20 лет.