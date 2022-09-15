«Давайте — задавите нас всех!» В Сочи жители перекрыли дорогу, чтобы остановить фургон с бездомными собаками

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/chp_sochi
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/chp_sochi

По информации очевидцев, в Сочи бездомных собак планировали вывезти из города и усыпить. Ситуацию проверяет полиция

В пабликах Сочи появилось видео фургона, в котором были заперты 10 собак, в том числе и щенки. По словам автора ролика, их хотели вывезти и усыпить. По словам очевидцев, некоторые собаки были без сознания или мертвы.

В итоге прохожие окружили автомобиль, чтобы остановить «Газель» и спасти животных. На видео с места происшествия слышно, как одна из женщин, перекрывших дорогу, кричит водителю фургона: «Давайте —  задавите нас всех!» 

На ул. Московскую приехали сотрудники патрульно-постовой службы Сочи и растолкали людей, перегородивших дорогу. Однако жителям города все равно удалось остановить «Газель» и вызволить собак. 

В администрации Сочи рассказали, что подрядная организация везла бездомных животных в приют. Где их собирались простерилизовать, проставить бирки, привить и отпустить.

В ситуации сейчас разбирается полиция. Сотрудники ГУ МВД Краснодарского края проводят проверку после происшествия.

Ранее Юга.ру писали, что губернатор Кубани поручил подготовить места для строительства приютов в городах края. В Краснодаре приют не могут построить почти 20 лет.

Животные Полиция Происшествия Сочи

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