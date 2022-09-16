Ростсельмаш представил эффективные агромашины в День рисового поля на Кубани

В Краснодаре отметили День поля риса агропромышленной выставкой. Ростсельмаш показал технику для рисоводства

14 сентября в федеральном научном центре риса рядом с Краснодаром агропромышленники обсудили проблемы разведения этой культуры на Кубани и свои разработки. С такой встречи в середине сентября традиционно начинают сезон уборки урожая.

© Фото пресс-службы «ЮгПром»

В Дне рисового поля приняли участие крупнейшие производители риса на Юге России, а также производители удобрений и сельхозтехники. Гостям показали поля, где учёные разводят новые сорта риса, образцы выращенных культур, и даже угостили их пловом из кубанской крупы. Рисоводы смогли пообщаться с исполняющим обязанности директора центра Сергеем Гаркушей, вице-губернатором Кубани Андреем Коробкой, министром сельского хозяйства края Фёдором Дерекой. На рисовых чеках разместили выставку сельскохозяйственного оборудования. Масштабные новинки Ростсельмаш узнаваемой красно-белой расцветки привлекли внимание клиентов, аграриев и инженеров. Они обсуждали удобство сервисного обслуживания от дилерского центра производителя и преимущества конструкции тракторов серии RSM 2000, решали, для каких условий техника подойдёт лучше.

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Ростсельмаш представил зерноуборочный комбайн из серии TORUM. Машина оборудована полугусеничным ходом, что позволяет эффективно убирать рис во влажных чеках. Комбайны TORUM способны за сезон обработать до 2 тыс. га земли. Эти современные агромашины собирают до 45 тонн зерна в час. TORUM используют для крупяных, колосовых, масличных, бобовых и пропашных культур. Благодаря системе обмолота с вращающейся декой ротор комбайна не забивается. Зерно из отсека объёмом до 12 тыс. литров выгружают не более чем за две минуты, даже не выезжая из рисового чека. Кабина защищена от шума и оснащена климат-системой для комфорта механизатора. Голосовой помощник Adviser III и платформа агроменеджмента РСМ Агротроник следят за всеми важными показателями.

«Мы работаем с Ростсельмаш более десяти лет, начиная с их первых комбайнов TORUM. Сегодня у нас 12 комбайнов Ростсельмаш, мы эксплуатируем их в режиме максимальной загрузки всё время уборки урожая, в том числе риса», — рассказал директор «Агрофирмы Кубань» Игорь Абдуллаев. За прошлый год прибыль предприятия составила более 330 млн рублей.

Трактор RSM 2375, который компания представила в День поля риса, выгодно использовать хозяйствам с площадью пашни более 1,5 тыс. га. Его сезонная производительность достигает 12 тыс. га. Хорошую тягу обеспечивают двигатель и механическая коробка передач Quadshift 12/4. Сдвоенные колёса снижают давление на почву. В базовую комплектацию входят пневмокомпрессор, тормоза прицепа, светодиодное освещение и система дистанционного мониторинга за техникой в поле РСМ Агротроник.

Игорь Абдуллаев, директор «Агрофирмы Кубань», использующей технику Ростсельмаш © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру