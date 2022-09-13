В Анапе во время ливня затопило улицы. Из-за шторма на пляжах запретили купаться

Ранее синоптики прогнозировали ухудшение погоды на всем Черноморском побережье. Кроме того, на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильном дожде, ветре и возможном формировании смерчей.

Вечером 12 сентября в городе прошел сильный ливень. Дороги Анапы снова оказались в воде и жители поделились кадрами в соцсетях. Вот как выглядели улиц курорта: