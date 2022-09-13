В Анапе во время ливня затопило улицы. Из-за шторма на пляжах запретили купаться

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 12 сентября на Анапу обрушился сильный ливень. В городе затопило улицы

Ранее синоптики прогнозировали ухудшение погоды на всем Черноморском побережье. Кроме того, на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильном дожде, ветре и возможном формировании смерчей.

Вечером 12 сентября в городе прошел сильный ливень. Дороги Анапы снова оказались в воде и жители поделились кадрами в соцсетях. Вот как выглядели улиц курорта:

А на улице Кирова дерево упало на крышу жилого дома и повредило линию электропередачи.

В пресс-службе мэрии Анапы 13 сентября сообщили, что из-за шторма и сильного течения для купания закрыли пляжи. Гостей и жителей города просят воздержаться от отдыха у воды. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что в августе в Анапе прошел сильный град и дождь. Также из-за непогоды на пляжах города неоднократно запрещали купаться. 

Анапа Погода

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