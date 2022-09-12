На субботнике в Новороссийске нашли крест, которому больше 120 лет

Активисты предполагают, что крест мог пролежать в воде целый век после Гражданской войны

10 сентября активисты Новороссийска провели субботник в Суджукской лагуне.

Экологи и студенты Морского колледжа имени Ушакова расчищали тростник и собирали мусор, оставшийся на косе после туристов. В зарослях растений на мелководье они обнаружили неожиданную находку — крест.

«Его опознали как простой напрестольный крест 19 века. Предполагаю, что он пролежал [в воде] со времен Гражданской войны: 1920 год — время расстрела священнослужителей на Суджукской косе. Но могут быть разные версии», — рассказал Юга.ру активист Сергей Стряпухин, один из инициаторов уборки.