На субботнике в Новороссийске нашли крест, которому больше 120 лет

Краснодарский край

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  • © Фото предоставил Сергей Стряпухин
    © Фото предоставил Сергей Стряпухин

Активисты предполагают, что крест мог пролежать в воде целый век после Гражданской войны

10 сентября активисты Новороссийска провели субботник в Суджукской лагуне. 

Экологи и студенты Морского колледжа имени Ушакова расчищали тростник и собирали мусор, оставшийся на косе после туристов. В зарослях растений на мелководье они обнаружили неожиданную находку — крест. 

«Его опознали как простой напрестольный крест 19 века. Предполагаю, что он пролежал [в воде] со времен Гражданской войны: 1920 год — время расстрела священнослужителей на Суджукской косе. Но могут быть разные версии», — рассказал Юга.ру активист Сергей Стряпухин, один из инициаторов уборки. 

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Сотрудники Морского колледжа сообщили «Новороссийскому рабочему», что найденную реликвию передадут в местный исторический музей-заповедник. 

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