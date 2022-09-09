«Ростелеком» подключил к интернету всесезонный курорт «Армхи» в Ингушетии

«Ростелеком» организовал для популярного на Северном Кавказе высокогорного гостиничного комплекса «Армхи» оптический интернет и подключил цифровые сервисы на его основе

Для этого ингушские специалисты национального провайдера проложили пять километров волоконно-оптических линий связи и организовали точки доступа Wi-Fi с авторизацией на территории заведения, а также подключили в 87 номерах цифровое ТВ.

«Комплекс «Армхи» рассчитан на самую разную аудиторию. Мы имеем все условия для организации семейного отдыха, лечения, тренировок спортсменов, проведения форумов и деловых семинаров. Внедрение цифровых решений повышает привлекательность гостиничного комплекса и увеличивает доходную часть бизнеса, создает положительный маркетинговый эффект. Руководство республики придает большое значение цифровизации объектов туризма, в том числе нашего горного курорта. Учитывая эти факторы, мы в будущем планируем подключить цифровую телефонию, внутреннее и внешнее видеонаблюдение», — прокомментировал гендиректор гостинично-туристского комплекса «Армхи» (ООО «Курорты Ингушетии») Магомед Евлоев.

Сервис «Телевидение для гостиниц» от «Ростелекома» — цифровое решение, специально созданное для сферы гостиничного бизнеса. Оно включает цифровые каналы высокого качества и разнообразные интерактивные сервисы. Решение работает через интернет и в сравнении со спутниковым или кабельным телевидением обеспечивает более высокую стабильность и качество изображения. В рамках сервиса заказчик может настроить специальные информационные страницы, организовать рекламные включения или ТВ-канал с собственным контентом.

«Развитие туристического кластера республики требует соответствующей инфраструктуры, в том числе цифровых услуг связи. И «Ростелеком» готов предоставлять их для дальнейшего развития турбизнеса. Цифровые сервисы создают условия для комфортного пребывания в конкретной локации и формируют у туристов положительный имидж региона в целом. Представить себе туризм будущего без этого невозможно», — отметил и.о. директора Ингушского филиала ПАО «Ростелеком» Азамат Чахкиев.