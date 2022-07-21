Побывать на кладбище, в коммуналке и борделе. Собрали 10 классных экскурсий по Краснодару
Истории предпринимателей дореволюционного Краснодара, бывшие публичные дома и нынешние коммунальные квартиры, звери в фасадах зданий и «стена плача» по российскому кинематографу — мимо всего этого мы каждый день проходим, когда спешим по делам. У Краснодара богатая история, которую если не необходимо, то интересно узнавать.
Рассказываем в первой части нашего гида об экскурсиях, которые раскроют город с неожиданной стороны.
«Звери в городе»
В монументах, скульптурах, барельефов Краснодара можно увидеть лошадей, львов, птиц, обитателей морских глубин. Звериные мотивы встречаются и в мелких деталях фасадов зданий. Во время экскурсии участникам покажут животных, которых они раньше, скорее всего, не замечали, и расскажут о символике этих зооморфных образов.
Маршрут: Краснодарский музей имени Коваленко — Екатерининский сквер — улица Коммунаров — улица Советская — улица Красноармейская — улица Комсомольская — улица Красная — улица Мира — Сквер дружбы народов — улица Орджоникидзе — улица Красная — улица Гимназическая — улица Красноармейская — улица Ленина — улица Янковского.
Продолжительность 2-2,5 часа. Можно группами по 10-25 человек. Тел: +7 (861) 268-09-00.
«Хитрости малого бизнеса по-екатеринодарски»
Гид Владимир Бегунов проведет по улицам современного города и расскажет, как продавцы завлекали клиентов полтора столетия назад, как работал рыночный рэкет, чем отличались кварталы у Нового и Сенного базаров. А также бизнес-истории предпринимателей дореволюционного Екатеринодара.
Продолжительность 2 часа. Для бронирования мест пишите в телеграм Владимиру Бегунову @vladimirbegunov.
«Кубань сходящихся народов»
Этноэкскурсия, во время которой участники познакомятся с многонациональной историей формирования Екатеринодара. Им покажут особняки, гостиницы, магазины, церкви, которые строили армяне, черкесогаи, евреи, чехи, поляки, греки, персы, адыги, немцы, русские и украинцы.
Экскурсия стартует у памятника Екатерине II. Для бронирования мест пишите в директ Федору Смолякову @krt_93.93.
«Кинопоход: Краснодар»
Знаете ли вы, где в Краснодаре находится «стена плача» по российскому кинематографу? А самый киногеничный перекресток города? Исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов покажет места съемок лент, которые создавали в кубанской столице. А еще расскажет о судьбах известных деятелей кино и о буме электробиографов (кинотеатров) в начале 20 века.
Для бронирования мест пишите в директ Алексею Двоеглазову @kinopohod.
«Коммунальный Краснодар»
Коммунальные квартиры — настоящий российский феномен. И они до сих пор существуют в Краснодаре. Гид проведет по самым колоритным домам, расскажет их истории.
Для бронирования мест пишите в директ Динару Бурангулову @kizilpasha.
«Некротропки»
Федор Смоляков проведет экскурсию по самому старому городскому кладбищу — Всесвятскому. Он расскажет об искусстве эпитафии, надгробиях и оградах, склепах и эффигиях, российской похоронной индустрии, кочующих монументах и людях, которые там покоятся.
Старт у Вечного огня. Для бронирования мест пишите в директ Федору Смолякову @krt_93.93.
«Маркиз де Сад расходящихся тропок»
Авторы называют эту пешеходную экскурсию криминальной. Обещают показать места, где произошли самые жуткие преступления и рассказать их истории. Также участники вместе с гидом пройдут по самым опасным районам и домам, где были бордели и ночлежки дореволюционного Екатеринодара.
Экскурсия начинается у памятника Екатерине II. Для бронирования мест пишите в директ Федору Смолякову @krt_93.93.
«Дуэли и скандалы русских поэтов»
Многие русские поэты посещали Екатеринодар. Например, Александр Пушкин был в городе в августе 1820 года, когда направлялся из Пятигорска в Тамань. Михаил Лермонтов приезжал в кубанскую столицу дважды — в 1837 и 1840 годах.
Владимир Бегунов расскажет, кто и когда наведывался в Екатеринодар, какие они любили заведения, с кем скандалили и где стрелялись.
Продолжительность 1,5-2 часа. Для записи на экскурсии пишите в телеграм Владимиру Бегунову @vladimirbegunov.
«Филиал №1 ЗАО МПБК «Очаково»
Программа включает рассказ о промышленных предприятиях города и посещение завода «Очаково». Взрослым покажут действующие пивоваренные цеха, а детям — квасовые. Обе группы познакомятся с современными технологиями производства напитка. Экскурсовод расскажет об истории создания завода и про его деятельность в других регионах.
Участники увидят, как выглядят хмель и солод, варочные котлы, бродильные танки и линии розлива. Также запланирована дегустация различных видов кваса, соков и лимонадов.
Продолжительность 3 часа. Записаться можно по телефону +7 (861) 218-97-77.
«И немедленно выпил!»
Экскурсия по культовым барам, кафешантанам [кафе с открытой сценой, на которой исполняют песни и танцы пошлого, обычно непристойного характера — прим. Юга.ру] и наливайкам города. Федор Смоляков и Валерий Балаян расскажут о зданиях, где расположились знаменитые питейные заведения Краснодара. В каждом — участники будут пробовать по одному напитку (оплачиваются отдельно).
Для бронирования мест пишите в директ Федору Смолякову @krt_93.93.