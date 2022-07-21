Побывать на кладбище, в коммуналке и борделе. Собрали 10 классных экскурсий по Краснодару

Истории предпринимателей дореволюционного Краснодара, бывшие публичные дома и нынешние коммунальные квартиры, звери в фасадах зданий и «стена плача» по российскому кинематографу — мимо всего этого мы каждый день проходим, когда спешим по делам. У Краснодара богатая история, которую если не необходимо, то интересно узнавать. Рассказываем в первой части нашего гида об экскурсиях, которые раскроют город с неожиданной стороны. «Звери в городе» В монументах, скульптурах, барельефов Краснодара можно увидеть лошадей, львов, птиц, обитателей морских глубин. Звериные мотивы встречаются и в мелких деталях фасадов зданий. Во время экскурсии участникам покажут животных, которых они раньше, скорее всего, не замечали, и расскажут о символике этих зооморфных образов. Маршрут: Краснодарский музей имени Коваленко — Екатерининский сквер — улица Коммунаров — улица Советская — улица Красноармейская — улица Комсомольская — улица Красная — улица Мира — Сквер дружбы народов — улица Орджоникидзе — улица Красная — улица Гимназическая — улица Красноармейская — улица Ленина — улица Янковского. Продолжительность 2-2,5 часа. Можно группами по 10-25 человек. Тел: +7 (861) 268-09-00. «Хитрости малого бизнеса по-екатеринодарски» Гид Владимир Бегунов проведет по улицам современного города и расскажет, как продавцы завлекали клиентов полтора столетия назад, как работал рыночный рэкет, чем отличались кварталы у Нового и Сенного базаров. А также бизнес-истории предпринимателей дореволюционного Екатеринодара. Продолжительность 2 часа. Для бронирования мест пишите в телеграм Владимиру Бегунову @vladimirbegunov.

Краснодарский художественный музей им. Ф.А. Коваленко © Елена Синеок, ЮГА.ру

«Кубань сходящихся народов» Этноэкскурсия, во время которой участники познакомятся с многонациональной историей формирования Екатеринодара. Им покажут особняки, гостиницы, магазины, церкви, которые строили армяне, черкесогаи, евреи, чехи, поляки, греки, персы, адыги, немцы, русские и украинцы. Экскурсия стартует у памятника Екатерине II. Для бронирования мест пишите в директ Федору Смолякову @krt_93.93. «Кинопоход: Краснодар» Знаете ли вы, где в Краснодаре находится «стена плача» по российскому кинематографу? А самый киногеничный перекресток города? Исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов покажет места съемок лент, которые создавали в кубанской столице. А еще расскажет о судьбах известных деятелей кино и о буме электробиографов (кинотеатров) в начале 20 века. Для бронирования мест пишите в директ Алексею Двоеглазову @kinopohod. «Коммунальный Краснодар» Коммунальные квартиры — настоящий российский феномен. И они до сих пор существуют в Краснодаре. Гид проведет по самым колоритным домам, расскажет их истории. Для бронирования мест пишите в директ Динару Бурангулову @kizilpasha.

Экскурсия с Алексеем Алексею Двоеглазовым © Фотография предоставлена Алексеем Двоеглазовым

«Некротропки» Федор Смоляков проведет экскурсию по самому старому городскому кладбищу — Всесвятскому. Он расскажет об искусстве эпитафии, надгробиях и оградах, склепах и эффигиях, российской похоронной индустрии, кочующих монументах и людях, которые там покоятся. Старт у Вечного огня. Для бронирования мест пишите в директ Федору Смолякову @krt_93.93. «Маркиз де Сад расходящихся тропок» Авторы называют эту пешеходную экскурсию криминальной. Обещают показать места, где произошли самые жуткие преступления и рассказать их истории. Также участники вместе с гидом пройдут по самым опасным районам и домам, где были бордели и ночлежки дореволюционного Екатеринодара. Экскурсия начинается у памятника Екатерине II. Для бронирования мест пишите в директ Федору Смолякову @krt_93.93. «Дуэли и скандалы русских поэтов» Многие русские поэты посещали Екатеринодар. Например, Александр Пушкин был в городе в августе 1820 года, когда направлялся из Пятигорска в Тамань. Михаил Лермонтов приезжал в кубанскую столицу дважды — в 1837 и 1840 годах. Владимир Бегунов расскажет, кто и когда наведывался в Екатеринодар, какие они любили заведения, с кем скандалили и где стрелялись. Продолжительность 1,5-2 часа. Для записи на экскурсии пишите в телеграм Владимиру Бегунову @vladimirbegunov.

Экскурсия на Всесвятском кладбище © Фото Елены Синеок, Юга.ру