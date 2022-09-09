Жители Кубани и Адыгеи открыли вклады в Сбере на 380 млрд рублей

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

С начала 2022 года жители Кубани и Адыгеи открыли вклады в Сбере на сумму 380 млрд рублей, это в 4,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Наиболее популярным вкладом в этом году стал «СберВклад». Им воспользовались 80% клиентов Сбера в Краснодарском крае и Адыгее.

«Вклад является одним из самых популярных продуктов для накопления средств. Если сравнивать с другими инструментами, повышающими доход, то в этом году популярность вклада стала выше, чем вложения в инвестиции. Ведь действуют выгодные процентные ставки, которые позволяют клиентам Сбера увеличить семейный бюджет. О популярности вкладов среди жителей Краснодарского края и Адыгеи также говорит его средняя сумма, которая выросла в 1,5 раза с прошлого года и составила более 600 тыс. рублей», — рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

29 августа Сбер запустил новую акцию — промовклад «Лучший процент» со ставкой до 7,5% годовых. Вклад открывается на срок 5 месяцев.

Размер ставки зависит от суммы, истории сбережений клиента в Сбербанке за последние три месяца и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка).

Проценты начисляются в конце срока вклада. Его лучше открывать в начале сентября, чтобы уже к февралю получить дополнительные средства.

узнать подробности О ВКЛАДЕ «ЛУЧШИЙ ПРОЦЕНТ»

Как писали Юга.ру, накопления жителей Краснодарского края на вкладах Сбера увеличились в 4 раза с начала года и достигли 270 млн рублей.

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