В Арбитражном суде Краснодарского края рассмотрят иск о закрытии свалки в Полтавской

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Краевой Арбитражный суд завел дело по иску от администрации Калининского района о закрытии мусорного полигона в Полтавской

Глава Красноармейского района Юрий Васин сообщил в своем телеграме, что 7 сентября администрация района подала в Арбитражный суд края иск о закрытии мусорного полигона в станице Полтавской.

«Учитывая многочисленные обращения граждан и жалобы, связанные с работой полигона ТКО в Полтавской, по результатам длительной претензионной работы, мною было реализовано право, в соответствии с ч.1 ст. 53 АПК РФ на обращение в арбитражный суд в защиту публичных интересов и подано исковое заявление с требованием обязать ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района закрыть полигон твердых коммунальных отходов», — написал Васин.

В Арбитражном суде по иску возбудили дело. Ответчиком по нему выступит ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района, а в качестве третьего лица привлекли ООО «Зерновая компания «Полтавская». Информация об этом есть на сайте суда.

Ранее Юга.ру рассказывали, что жители станицы Полтавской неоднократно жаловались властям на мусорный полигон. Он находится рядом с оросительными каналами, вода из которых поступает в рисовые чеки. Кроме того, мусоровозы ежедневно едут на свалку через жилой сектор. Чтобы привлечь внимание к проблеме, жители станицы даже перекрывали дорогу.

Красноармейский район Мусор Суд ТБО Экология

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