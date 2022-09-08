В Анапе мужчина брал деньги за фотографии на лестнице «400 ступеней». Его бизнес прервали полицейские

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/anapanovosti
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/anapanovosti

В Анапе сотрудники полиции задержали «предпринимателя», который решил, что за фото на лестнице «400 ступеней» ему должны платить

В социальных сетях Анапы появились возмущенные посты о том, что на лестнице «400 ступеней» теперь невозможно сфотографироваться бесплатно. Жители и туристы города пытались выяснить, насколько законно брать плату за возможность сфотографироваться на общедоступной локации. 

«Хочу узнать, насколько это официально, что не разрешают сфотографироваться самостоятельно. На каком основании фото стало платным? Нам не дали с ребёнком сделать фото на айфон. Потом пустили на минуту, но кричали как на базаре. Говорили, что платят этому парню», — написала одна из посетительниц лестницы.

После этого из отдела МВД по городу Анапе на место выехали полицейские. Они доставили 30-летнего мужчину в ближайшее отделение и составили в отношении него административный протокол по ч.1 ст. 14.1 КоАП (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения). Мужчине грозит штраф от 500 до 2 тыс. рублей.   

Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике полиция устраивает рейды против аниматоров в костюмах животных, которые на набережной вымогают у туристов деньги за фото. 

Одна из главных туристических достопримечательностей Анапы — лестница «800 ступеней». Юга.ру поснимали лестницу с самых необычных ракурсов. Посмотреть можно тут.

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