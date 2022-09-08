В Анапе продают коттедж, построенный по чертежам дворца принца Дубая. За дом хотят почти 450 млн рублей

В Анапе выставили на продажу особняк почти за полмиллиарда рублей. По информации владельца, дом строили по чертежам дубайского дворца

На сайте недвижимости RealtyMag.ru появилось объявление о продаже дома в Анапе за 449 млн 990 тыс. рублей. Он расположен на улице Горького на первой береговой линии.

По словам риелтора, особняк построен по чертежам дворца принца Дубая и представлен в единственном экземпляре. Ремонт и постройка выполнялись по итальянским технологиям. Каждая комната сделана по индивидуальному проекту. Общая площадь дома составляет 1200 кв. метров. Возвели его в 1998 году.

«Перед домом построен фонтан, что подчеркивает всю изящность и прелесть дворца», — подчеркнул риелтор.

В Анапе этот дом стал местной достопримечательностью и фотозоной. Но в городских пабликах отделку особняка внутри не оценили. В комментариях дизайн комнат назвали безвкусным и устаревшим:

«Дом цыганского барона», «Отстой и полна безвкусица», «Цена сильно завышена. Если когда-нибудь купит какой-то магнат, то он все нафиг переделает до неузнаваемости внутри».

Ранее Юга.ру рассказывали, что самый дорогой особняк в Сочи продают за 1,5 млрд рублей. А самый дорогой пентхаус в России продавали в Сириусе по 6,5 млн рублей за кв. м.