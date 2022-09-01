Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 1 сентября

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 1 сентября

Главный герой криминальной драмы «Место под соснами» (16+) — мотокаскадер Люк Глэнтон, который совершает турне из одной провинции в другую и тем самым зарабатывает на жизнь. Однажды он встречает свою бывшую девушку Ромину и узнаёт, что у него есть сын Джейсон. Чтобы видеть, как растёт его ребёнок, он решает остаться и устраивается на работу к механику Робину. Однажды вместе они задумывают ограбить банк. Главные роли в фильме исполнили Райан Гослинг, Брэдли Купер и Ева Мендес. США

Режиссёр Дерек Сиенфрэнс

Действие фантастического триллера «Преступления будущего» (18+) происходит во времена, когда в следствие многочисленных опытов учёным удалось создать новый вид человека. У людей появился синдром ускоренной эволюции, из-за которого они перестали чувствовать боль. В поисках новых ощущений и удовольствий они начинают проводить эксперименты на себе подобных. Хирургия без анестезии — новый секс. Несколько смельчаков попытаются разобраться, как так вышло. Канада, Великобритания, Греция

Режиссёр Дэвид Кроненберг

Фантастика «Календарь ма(й)я» (6+) рассказывает о приключениях подростков, которые отправляются всем классом в местный краеведческий музей под открытым небом. Во время раскопок они находят старинный камень, и один из ребят по фамилии Елизаров пишет на нём что-то несвязное. Из-за этого жизнь всех присутствующих начинает двигаться в обратном направлении. Россия

Режиссёр Виктория Фанасютина

Исторический боевик «Битва на озере» (18+) рассказывает о сражении при Чосинском водохранилище, которое состоялось в октябре 1950 года в ходе Корейской войны между силами ООН и китайскими народными добровольцами. В тяжелейших зимних условиях (глубокие сугробы и температура до -40oC) солдатам предстоит выяснить, кто сильнее и бесстрашнее. Китай, Гонконг

Режиссёры Чэнь Кайгэ, Данте Лам, Цуй Харк

Комедия «Преподы на всю голову» (16+) рассказывает про двух агентов национальной безопасности. Они проваливают очередную операцию и оказываются на грани увольнения. Чтобы реабилитироваться перед начальством, они соглашаются проникнуть в школу под видом учителей, чтобы разоблачить группировку иноагентов. В процессе работы им предстоит не только освоить новую профессию, но и обрести любовь. Россия

Режиссёры Ерзия Ертлес, Андрей Явшиц

Триллер «Дети тьмы» (18+) рассказывает про девушку по имени Хелен, чей отец якобы совершил самоубийство. Однако она не верит в это, поэтому начинает собственное расследование обстоятельств его смерти. Опросив соседей родителя, она узнаёт, что в районе видели потустороннее существо, которое ворует детей. Великобритания

Режиссёр Джэми Паттерсон

Мультфильм «Турбозавры, вперёд!» (0+) рассказывает о приключениях Кати, Пети, Ипполита и их друзей динозавров-трансформеров. Вместе они полетят в космос, починят дамбу на реке, создадут верёвочный парк и даже построят летом ледяной каток. Россия

Режиссёр Алексей Котеночкин