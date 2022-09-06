В Краснодаре начали ремонтировать улицу Фадеева
До конца 2022 года в Краснодаре отремонтируют 3 км улицы Фадеева
В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что в городе начался ремонт дороги на улице Фадеева. До конца года в порядок планируют привести участок от ул. Мачуги до моста на ул. Фадеева.
Протяженность ремонтируемого участка составляет 3 км. Там уложат новое покрытие, нанесут разметку и установят знаки. Ремонт начали в рамках проекта «Безопасные дороги» этапа 2023 года.
Это уже вторая дорога, которая входит в список работ на 2023 год, но ремонтировать её начали в 2022 году. Ранее по этой программе начали приводить в порядок улицу Ставропольскую. Всего в рамках реализации нацпроекта этапа 2023 года отремонтируют 38 участков дорог общей протяжённостью более 61 км.
Вот полный список участков, коорые обезают отремонтировать:
- ул. Бургасская от ул. им. Айвазовского до ул. Старокубанской;
- ул. им. Айвазовского от ул. Ставропольской до ул. Новой;
- ул. им. Дзержинского от ул. им. Лузана до ул. Шоссе Нефтяников;
- ул. им. Димитрова от ул. Воронежской до дома № 131;
- ул. им. Фадеева от ул.им. Мачуги до Аэропорта;
- ул. им. Шевченко от ул. Северной до ул. Курганной (ст.Елизаветинская);
- ул. Карасунская от ул. им. Орджоникидзе до ул. Конечной (ПМР);
- ул. Молодёжная от ул. Огородной до ул. Курганной (х. Ленина);
- ул. Новороссийская от ул. Симферопольской до путепровода по ул. Северной и от ул. им. Шевченко до ул. Вишняковой;
- ул. Офицерская от ул. им. Дзержинского до ул. Рашпилевской;
- ул. Пригородная от ул. Российской до ул. Ростовского шоссе;
- ул. Садовая от ул. МОПР до ул. Клинической;
- ул. Советская от ул. им. Седина до ул. Рашпилевской;
- ул. Ставропольская от ул. Трамвайной до ул. им. Вишняковой (нечетная сторона);
- ул. им. Ленина от ул. Красной до ул. Мира;
- ул. им. Думенко от ул. Проспект Чекистов до ул. 70-летия Октября;
- ул. Аксайская от ул. Солнечной до ул. им. Шолохова;
- ул. Деповская от ул. КИМ до ул. им. Димитрова;
- ул. Длинная от ул. им. Братьев Игнатовых до ул. Садовой;
- ул. им. Байбакова от ул. Солнечной до ул. Зиповской;
- ул.им. Братьев Дроздовых от ул. Базовская Дамба до дома № 69 по ул. им. Вишняковой;
- ул. им. Котовского от ул. Будённого до ул. им. Калинина и от ул. Северной до дома № 100;
- ул. им. Орджоникидзе от ул. им. Кирова до ул. Рашпилевской и от ул. Красноармейской до ул. Мира;
- ул. им. Полины Осипенко от ул. Ставропольской до ул. им. Болотникова;
- ул. им. Пугачёва от ул. им. Болотникова до ул. КИМ;
- ул.им. Фрунзе от ул. Северной до ул. им. Ленина;
- ул. им. Чернышевского от ул.40 лет Победы до ул. им. Жлобы;
- ул. Кавказская от ул. Таманской до ул. Линейной;
- ул. Первомайская от ул. Российской до ул. им. Чернышевского;
- ул. КИМ от ул. Ставропольской до ул. им. Степана Разина и от ул. Малой до ул. Ставропольской;
- ул. Пионерская от ул. КИМ до ул. им. Болотникова;
- ул. Таманская от пр.1-й Болотникова до дома № 180;
- ул. Юннатов от ул. им. Серова до ул. 40 лет Победы;
- ул.им. Карякина от ул. Московской до ул. им. Байбакова;
- ул. Спортивная от ул. МОПР до ул. Ипподромной;
- ул. Новая от ул. Старокубанской до ул. им. Димитрова;
- ул. им. Михаила Власова от ул. им. Академика Трубилина до ул. Севастопольской;
Нацпроект «Безопасные дороги» реализуют уже не первый год. Посмотреть, какие участки в его рамках отремонтровали в 2022 году, можно здесь.