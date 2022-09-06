В Краснодаре начали ремонтировать улицу Фадеева

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что в городе начался ремонт дороги на улице Фадеева. До конца года в порядок планируют привести участок от ул. Мачуги до моста на ул. Фадеева.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 3 км. Там уложат новое покрытие, нанесут разметку и установят знаки. Ремонт начали в рамках проекта «Безопасные дороги» этапа 2023 года.

Это уже вторая дорога, которая входит в список работ на 2023 год, но ремонтировать её начали в 2022 году. Ранее по этой программе начали приводить в порядок улицу Ставропольскую. Всего в рамках реализации нацпроекта этапа 2023 года отремонтируют 38 участков дорог общей протяжённостью более 61 км.

Вот полный список участков, коорые обезают отремонтировать: