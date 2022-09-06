Самолет, вылетевший в Сочи, развернули назад в аэропорт Екатеринбурга

Пассажирский самолет, вылетевший в Сочи из Екатеринбурга, вынужден был вернутся в аэропорт вылета из-за неисправности. В авиакомпании «Уральские авиалинии» уточнили, что во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург — Сочи на этапе взлёта была обнаружена неисправность в системе уборки шасси.

Командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Как сообщил сайт Е1, на борту авиалайнера были 162 пассажира, в том числе шесть детей и шесть членов экипажа. После происшествия Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.

Для пассажиров в аэропорту «Кольцово» подготовили резервный борт. В ближайшее время они вылетят в Сочи.

Это не первый случай, когда авиалайнер возвращают на землю из-за технических неполадок. В конце августа самолёт, вылетевший из Сочи в Петрозаводск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.