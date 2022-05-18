В Краснодаре троллейбус насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе

Авария произошла 18 мая около 14:00 на улице Каляева в Краснодаре

По данным УМВД России по Краснодару, днем 18 мая водитель троллейбуса сбил ребенка на повороте с Каляева на Кожевенную. Девочка в этот момент переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте. Личность девочки уставлена, это 15-летняя местная жительница.

«По данному факту проводится проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы до пяти лет», — рассказал журналисту Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.