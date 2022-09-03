В Краснодаре научат создавать украшения в домашней печи

Краснодарский край

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  • Украшения, бижутерия © Изображение пользователя Miriam Alonso с сайта pexels.com
    Украшения, бижутерия © Изображение пользователя Miriam Alonso с сайта pexels.com

4 сентября в Краснодаре пройдет мастер-класс по изготовлению колец из холодной эмали и полудрагоценных колец

Мастер-класс анонсирован на 14:00 4 сентября (воскресенье) на улице Одесской, 48л. Его проведет художница и хендмейд-мастер Лисан Хайруллина. Занятие продлится два часа. Его цена — 800 рублей, включая деньги на материалы.

Организаторы подчеркнули, что количество мест ограничено. Чтобы забронировать место, надо оплатить его стоимость по QR-коду на картинке ниже и прислать чек об оплате в директ аккаунта «Собиратор» в инстаграме* или в сообщения группы «Вконтакте».

«Низкая температура запекания эмали позволяет создавать украшения в домашней печи, а также использовать натуральные камни и различную фурнитуру. Ее цвет можно выбрать на свой вкус. Размер кольца регулируемый. Кольца смотрятся очень эффектно, необычно и сразу привлекают внимание».

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В Краснодаре научат создавать украшения в домашней печи
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