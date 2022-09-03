В Краснодаре научат создавать украшения в домашней печи

4 сентября в Краснодаре пройдет мастер-класс по изготовлению колец из холодной эмали и полудрагоценных колец

Мастер-класс анонсирован на 14:00 4 сентября (воскресенье) на улице Одесской, 48л. Его проведет художница и хендмейд-мастер Лисан Хайруллина. Занятие продлится два часа. Его цена — 800 рублей, включая деньги на материалы.

Организаторы подчеркнули, что количество мест ограничено. Чтобы забронировать место, надо оплатить его стоимость по QR-коду на картинке ниже и прислать чек об оплате в директ аккаунта «Собиратор» в инстаграме* или в сообщения группы «Вконтакте».