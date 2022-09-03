В Горячем Ключе провели акцию в память о жертвах теракта в Беслане

3 сентября администрация Горячего Ключа установила растяжку в память о погибших в Беслане рядом с мемориалом «Вечный огонь»

Растяжку с фотографиями погибших чиновники города назвали «Стеной памяти». Рядом с ней установили другой стенд, где предложили гражданам наклеить белого голубя в память о жертвах террора. Как сообщило ВК-сообщество мэрии Горячего Ключа, первыми к акции присоединились школьники города. К памятным объектам возложили цветы, свечи, детские игрушки и бутылки с водой.

Сегодня на 19:00 анонсировано мероприятие на Центральной городской площади, приуроченное к памятной дате.