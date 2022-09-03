В Горячем Ключе провели акцию в память о жертвах теракта в Беслане
3 сентября администрация Горячего Ключа установила растяжку в память о погибших в Беслане рядом с мемориалом «Вечный огонь»
Растяжку с фотографиями погибших чиновники города назвали «Стеной памяти». Рядом с ней установили другой стенд, где предложили гражданам наклеить белого голубя в память о жертвах террора. Как сообщило ВК-сообщество мэрии Горячего Ключа, первыми к акции присоединились школьники города. К памятным объектам возложили цветы, свечи, детские игрушки и бутылки с водой.
Сегодня на 19:00 анонсировано мероприятие на Центральной городской площади, приуроченное к памятной дате.
1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 Беслана и три дня удерживали в заложниках 1128 человек — среди них были дети, учителя и посетители праздничной линейки. Среди захваченных было много детей дошкольного возраста: в городе не работали четыре детсада из девяти, и родители взяли малышей с собой.
«Чем чаще говорить про Беслан — тем лучше»:
Заложников держали в спортзале, тренажерном зале, душевых и столовой. Некоторые помещения были заминированы, в других находились смертницы с «поясами шахида». Боевиков убили на третий день: после прогремевших внутри взрывов школу взяли штурмом. В результате теракта погибли 334 человека (из них — 186 детей). Более 800 человек получили травмы.
* — Юрий Дудь признан иноагентом.