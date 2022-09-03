В Горячем Ключе провели акцию в память о жертвах теракта в Беслане

Краснодарский край, Северная Осетия

Распечатать

  • © Антон Подгайко, ЮГА.ру
    © Антон Подгайко, ЮГА.ру

3 сентября администрация Горячего Ключа установила растяжку в память о погибших в Беслане рядом с мемориалом «Вечный огонь»

Растяжку с фотографиями погибших чиновники города назвали «Стеной памяти». Рядом с ней установили другой стенд, где предложили гражданам наклеить белого голубя в память о жертвах террора. Как сообщило ВК-сообщество мэрии Горячего Ключа, первыми к акции присоединились школьники города. К памятным объектам возложили цветы, свечи, детские игрушки и бутылки с водой.

Сегодня на 19:00 анонсировано мероприятие на Центральной городской площади, приуроченное к памятной дате.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 Беслана и три дня удерживали в заложниках 1128 человек — среди них были дети, учителя и посетители праздничной линейки. Среди захваченных было много детей дошкольного возраста: в городе не работали четыре детсада из девяти, и родители взяли малышей с собой.

«Чем чаще говорить про Беслан — тем лучше»:

Заложников держали в спортзале, тренажерном зале, душевых и столовой. Некоторые помещения были заминированы, в других находились смертницы с «поясами шахида». Боевиков убили на третий день: после прогремевших внутри взрывов школу взяли штурмом. В результате теракта погибли 334 человека (из них — 186 детей). Более 800 человек получили травмы.

* — Юрий Дудь признан иноагентом.

Акции Горячий Ключ Терроризм Школа Школьники

Новости

В Краснодаре научат создавать украшения в домашней печи
Кондратьев назвал перепись неоднозначной: за 12 лет Краснодарский край вырос всего на 612 тыс.
В Горячем Ключе провели акцию в память о жертвах теракта в Беслане
Стартап из Краснодара по запуску кафе без поваров и кухни привлёк $3,6 млн на выход в ОАЭ и США
Минюст признал иноагентом журналистку Катерину Гордееву, уроженку Ростова-на-Дону
Краснодарцев приглашают на экскурсию в особняк купцов Богарсуковых

Лента новостей

Как выглядит Утриш через два года после пожара и как теперь попасть в закрытый заповедник
Вчера, 14:07
Как выглядит Утриш через два года после пожара и как теперь попасть в закрытый заповедник
Юга.ру изучили, как продвигается восстановление реликтового леса в заповеднике «Утриш» после масштабного пожара 2020 года
Велозаезд, азиатский фестиваль, турнир по дрифту, скачки
Вчера, 11:01
Велозаезд, азиатский фестиваль, турнир по дрифту, скачки
Юга.ру выбрали 11 классных событий, которые стоит посетить в первые выходные сентября
Папа двухлетнего Егора из Краснодарского края стал донором печени для сына
Вчера, 10:33
Папа двухлетнего Егора из Краснодарского края стал донором печени для сына
Но чтобы спасти жизнь ребёнка, нужно ещё больше 400 тыс. рублей

Реклама на сайте