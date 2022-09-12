Флорист.ру запустили бесплатную доставку цветов в Краснодаре

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  • Цветы © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Цветы © Елена Синеок, ЮГА.ру

Сервис доставки букетов Флорист.ру запустил бесплатную доставку заказов в Краснодаре и по всей России

В сервисе Флорист.ру можно выбрать два варианта доставки цветов и подарков:

  • по предварительному звонку получателю: компания позвонит ему перед доставкой, чтобы уточнить время и адрес. По вашему желанию сотрудники не станут сообщать, что подарок — это цветы. В период праздничных дней менеджеры созвонятся с получателем заранее (за один или несколько дней до доставки), не раскрывая информацию о заказчике и подарке;
  • без звонка в указанный промежуток времени: вы можете выбрать интервал времени, в который подарок будет доставлен получателю по указанному адресу.

Бесплатная доставка в Краснодаре распространяется на заказы в черте города с 9:00 до 21:00. Стоимость доставки за пределами или в отдаленных районах Краснодара можно уточнить по бесплатному номеру 8 800 200-40-70. Заказать доставку цветов «Флорист.ру» можно на сайте, в чате, в Skype, по электронной почте, по телефону (звонок по России бесплатный), в сотнях цветочных магазинах-партнёрах по России и в странах СНГ. Сервис принимает оплату 10-ю различными способами.

Когда заказ вручат получателю, отправитель получит смс-сообщение или отчёт по электронной почте. Узнать статус заказа можно в личном кабинете или у менеджеров отдела заботы о клиентах.

При передаче заказа курьер сообщит получателю, что доставленный букет оплачен. Имя заказчика и любые другие сведения остаются в секрете. К цветам прилагается бесплатная открытка, в которой можно указать всё, что посчитаете нужным.

www.florist.ru — сервис доставки цветов, объединяющий более 700 цветочных салонов в России и десятки салонов в странах ближнего зарубежья. Компания работает с 1999 года. За это время клиентами сервиса стали более 1,5 млн человек из 150 стран мира. В дополнение компания предлагает игрушки, сладости, продуктовые корзины и другие приятные подарки.

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ООО «ФЛОРИСТ.РУ –ОНЛАЙН», 420000, Россия, респ. Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 50, пом. 1Н, офис 201, 202.

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