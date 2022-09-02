В Краснодарском крае машина скорой помощи попала в аварию. Погибла 74-летняя пациентка

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/mvd_23
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/mvd_23

Вечером 1 сентября машина скорой помощи и грузовой автомобиль столкнулись на трассе Краснодар — Ейск

По информации ГУ МВД по Краснодарскому краю, авария произошла в четверг в 20:40 на 232 км автодороги Краснодар — Ейск. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа полиции. Из машины скорой помощи извлекли тело погибшей пожилой женщины. Пострадали оба водителя и фельдшер. 

Водитель грузовика был доставлен в отделение реанимации Центральной районной больницы, водитель и фельдшер скорой помощи были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. 

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства смертельной аварии, правоохранители сейчас проводят проверку.

Ранее Юга.ру писали, что Славянский районный суд заключил под стражу виновника смертельного ДТП. Мужчину, по вине которого погибли новорождённый ребёнок и его отец. 

ДТП Медицина Полиция Происшествия смерть

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