Мужчину, по вине которого в ДТП погибли новорождённый ребёнок и его отец, заключили под стражу

ДТП произошло 29 августа на трассе Славянск-на-Кубани — село Ачуево. Водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109. В автомобиле находилась семья из четырех человек. Они ехали домой из роддома.

Водитель ВАЗ и его новорождённый ребенок погибли на месте. Жену и 6-летнюю дочь погибшего увезли в реанимацию.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении виновника аварии завели уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть по неосторожности).

По решению Славянского районного суда мужчину 31 августа заключили под стражу. Меру пресечения избрали на 2 месяца до 29 октября, уточнили в Объединенной пресс-службе судов края.

Ранее Юга.ру рассказывали, что Гулькевичский районный суд назначил 6 лет колонии общего режима бывшему росгвардейцу. В мае 2022 года мужчина в состоянии опьянения насмерть сбил ребёнка.