В Ростове-на-Дону четырех человек осудили по экстремистской статье

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 31 августа вынес приговор организатору запрещенной в РФ экстремистской организации Ат-Такфир валь-Хиджра (АТВХ) Игорю Гальперину и трем его сообщникам, сообщил «Интерфакс».

В 2020 году они организовали деятельность ячейки Ат-Такфир валь-Хиджра в Ростовской области. При личных встречах с мусульманами, через мессенджеры и соцсети они распространяли идеологию «такфиризма».

Организатор ячейки Гальперин получил наказание в виде 7,6 лет лишения свободы в колонии строго режима. Его признали виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч.1 ст. 282.2 УК России (Организация деятельности экстремистской организации).

Трое его сообщниц — Наталья Гальперина, Егиша Макарян и Амита Ширзада получили от 2,5 до 6,5 лет колонии. Их обвинили в участии в экстремистской организации и вербовке людей.

Участников ячейки задержали в феврале 2021 года. Тогда задержания проводились еще в Краснодарском крае, Крыму, и Карачаево-Черкесии. Всего арестовали 19 человек. Сообщается, что помимо вербовки они планировали террористические акты на территории Северного Кавказа.

Как писали Юга.ру, деятельность запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» в 2013 году основал Багавудин Омаров. В 2018 году мужчину задержали и завели на него уголовное дело.

Как сообщает в своём телеграм-канале правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал», «Ат-Такфир валь-Хиджра» существовала в Египте в 70-е годы прошлого века. Однако после её разгрома египетскими властями и казни в 1978 году её лидера Мустафы Шукри специалисты по радикальному исламу не находят достоверных подтверждений её существования.