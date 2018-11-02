Жителя Махачкалы задержали за создание экстремистской организации
В Махачкале местного жителя заподозрили в организации экстремистской деятельности
Следствие установило, что в 2013 году Багавудин Омаров организовал в Республике Дагестан деятельность запрещенной в России международной религиозной экстремистcкой организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
Организация осуществляла скрытную антироссийскую и антиконституционную деятельность. Это проявлялось в пропаганде среди населения: жителей республики склоняли к участию в экстремистской деятельности, воздействуя на их религиозные чувства. Мужчина давал членам сообщества указания по проведению собраний, вербовке людей и распространению литературы, направленной на публичную пропаганду среди участников идей экстремисткой организации, а также возбуждение ненависти к представителям других религий.
Сотрудники ФСБ, МВД России и СОБР Управления Росгвардии по Республике Дагестан задержали Омарова и четырех участников экстремисткой организации. Правоохранители обыскали их дома и нашли большое количество экстремистcкой литературы и материалов.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистcкой организации).
Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Дагестан.
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