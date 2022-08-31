В Сочи пересохли Агурские водопады. На курорте две недели нет дождей

На туристическом объекте сочинского национального парка «Агурское ущелье» пересохли водопады. На месте первого 30–метрового водопада открылось дно озера, обнажив голые скалы. Водопады пересохли из-за засухи. Дождей в Сочи не было уже больше двух недель.

«Сегодня, 30 августа, при обходе туробъекта работниками Мацестинского участкового лесничества было зафиксировано, что река Агура исчезла в ущелье, обнажив глубокий каменный котлован», — рассказал лесничий Борис Шавонин.

Увидеть Агурское ущелье можно ежедневно с 9:00 до 18:00. Для детей до 10 лет ежедневно вход бесплатный, для пенсионеров — только по вторникам.

Администрация нацпарка в своем телеграм-канале призывает туристов внимательно относиться к безопасности на маршруте.

Агурские водопады пересыхали в 2020 года. Тогда говорили, что последний раз такое явление было около 40 лет назад. Причиной также стала засушливая погода.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи построят четыре порта для яхт. В городе будут развивать яхтенный туризм.