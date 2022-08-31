В Сочи пересохли Агурские водопады. На курорте две недели нет дождей

Краснодарский край

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  • © Скриншот https://t.me/npsochi_official
    © Скриншот https://t.me/npsochi_official

Национальный парк Сочи сообщил, что в Агурском ущелье пересохли водопады

На туристическом объекте сочинского национального парка «Агурское ущелье» пересохли водопады. На месте первого 30–метрового водопада открылось дно озера, обнажив голые скалы. Водопады пересохли из-за засухи. Дождей в Сочи не было уже больше двух недель.

«Сегодня, 30 августа, при обходе туробъекта работниками Мацестинского участкового лесничества было зафиксировано, что река Агура исчезла в ущелье, обнажив глубокий каменный котлован», — рассказал лесничий Борис Шавонин.

Увидеть Агурское ущелье можно ежедневно с 9:00 до 18:00. Для детей до 10 лет ежедневно вход бесплатный, для пенсионеров — только по вторникам.

Администрация нацпарка в своем телеграм-канале призывает туристов внимательно относиться к безопасности на маршруте. 

Агурские водопады пересыхали в 2020 года. Тогда говорили, что последний раз такое явление было около 40 лет назад. Причиной также стала засушливая погода.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи построят четыре порта для яхт. В городе будут развивать яхтенный туризм.

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В Сочи пересохли Агурские водопады. На курорте две недели нет дождей

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