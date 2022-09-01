В Краснодарском крае в течение двух лет запретят пластиковую посуду

Минприроды РФ совместно с Российским экологическим оператором начали прорабатывать запрет на использование пластиковой посуды на Кубани и в Крыму. Ограничения могут ввести в течение двух лет, сообщили «Известия».

Под пластиковой посудой в Минприроде подразумевают одноразовые товары из разных видов пластмасс. Это одноразовая посуда, лотки для яиц и еды из вспененного пластика, одноразовые трубочки, ватные палочки. Также сюда относятся пластиковые пакеты, сумки, мешки и сервисная упаковка.