В Краснодарском крае в течение двух лет запретят пластиковую посуду
В Краснодарском крае и Крыму хотят запретить пользоваться пластиковой посудой
Минприроды РФ совместно с Российским экологическим оператором начали прорабатывать запрет на использование пластиковой посуды на Кубани и в Крыму. Ограничения могут ввести в течение двух лет, сообщили «Известия».
Под пластиковой посудой в Минприроде подразумевают одноразовые товары из разных видов пластмасс. Это одноразовая посуда, лотки для яиц и еды из вспененного пластика, одноразовые трубочки, ватные палочки. Также сюда относятся пластиковые пакеты, сумки, мешки и сервисная упаковка.
Свалки в крае переполнены:
Такую меру хотят ввести из-за развития внутреннего туризма. Из-за возрастающей нагрузки на Краснодарский край и Крым появляются проблемы с переработкой отходов. Власти отмечают, что речь идет не о запрете товаров, а о переходе на экологичные альтернативы.
В Минприроды обещают решать вопрос системно за счет строительства современных мощностей и внедрения раздельного сбора отходов. В Крыму уже приняты решения о реализации проекта по созданию необходимых мощностей по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Ранее Юга.ру рассказывали, что Краснодарский край получил 70 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.