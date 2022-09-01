В Краснодарском крае в течение двух лет запретят пластиковую посуду

Краснодарский край, Крым

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  • Многоразовая кружка из рисовой шелухи и пластика © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    Многоразовая кружка из рисовой шелухи и пластика © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

В Краснодарском крае и Крыму хотят запретить пользоваться пластиковой посудой

Минприроды РФ совместно с Российским экологическим оператором начали прорабатывать запрет на использование пластиковой посуды на Кубани и в Крыму. Ограничения могут ввести в течение двух лет, сообщили «Известия».

Под пластиковой посудой в Минприроде подразумевают одноразовые товары из разных видов пластмасс. Это одноразовая посуда, лотки для яиц и еды из вспененного пластика, одноразовые трубочки, ватные палочки. Также сюда относятся пластиковые пакеты, сумки, мешки и сервисная упаковка.

Свалки в крае переполнены:

Такую меру хотят ввести из-за развития внутреннего туризма. Из-за возрастающей нагрузки на Краснодарский край и Крым появляются проблемы с переработкой отходов. Власти отмечают, что речь идет не о запрете товаров, а о переходе на экологичные альтернативы.

В Минприроды обещают решать вопрос системно за счет строительства современных мощностей и внедрения раздельного сбора отходов. В Крыму уже приняты решения о реализации проекта по созданию необходимых мощностей по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что Краснодарский край получил 70 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. 

Мусор ТБО Экология

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