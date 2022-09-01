В Краснодаре пройдёт лекция о древнем прошлом Кубани

Краснодарский край

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  • Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына 1 сентября пройдёт лекция «Древнее прошлое Кубани»

Гостям расскажут о стоянках и жизни древних людей, неандертальцев и кроманьонцев, с какими трудностями они сталкивались. Всё — на примере копии скульптурной реконструкции, выполненной советским антропологом Михаилом Герасимовым, которая имеется в экспонатном фонде музея Фелицына.

После лекции посетители смогут сфотографироваться в фотозоне, в которую входит стена пещеры и неандерталец, сидящий у костра.

Начало лекции в 12:00. Стоимость билета 100 рублей. Музей Фелицына находится в Краснодаре на улице Гимназической, 67.

Как писали Юга.ру, под Новороссийском на перевале к югу от озера Абрау археологи нашли античную башню, которая сохранилась благодаря конскому навозу. А в Белореченском районе палеонтологи обнаружили останки гигантских саламандр — это наиболее поздние их следы в Европе.

Кроме того, в станице Ладожской нашли захоронение при строительстве уличного туалета. Ученые считают, что могиле больше 2 тыс. лет.

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