В Краснодаре пройдёт лекция о древнем прошлом Кубани

Гостям расскажут о стоянках и жизни древних людей, неандертальцев и кроманьонцев, с какими трудностями они сталкивались. Всё — на примере копии скульптурной реконструкции, выполненной советским антропологом Михаилом Герасимовым, которая имеется в экспонатном фонде музея Фелицына.

После лекции посетители смогут сфотографироваться в фотозоне, в которую входит стена пещеры и неандерталец, сидящий у костра.

Начало лекции в 12:00. Стоимость билета 100 рублей. Музей Фелицына находится в Краснодаре на улице Гимназической, 67.

Как писали Юга.ру, под Новороссийском на перевале к югу от озера Абрау археологи нашли античную башню, которая сохранилась благодаря конскому навозу. А в Белореченском районе палеонтологи обнаружили останки гигантских саламандр — это наиболее поздние их следы в Европе.

Кроме того, в станице Ладожской нашли захоронение при строительстве уличного туалета. Ученые считают, что могиле больше 2 тыс. лет.