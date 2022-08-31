В горах Сочи спасатели второй день не могут найти туриста

На хребте Ац в Сочи заблудился турист. Спасатели ищут его второй день

В спасательный отряд Сочи около 14:55 30 августа поступило сообщение, что ориентировочно в районе хребта АЦ заблудился турист. Специалистам экстренной службы удалось установить, что мужчина три дня назад вышел из села Ореховка в сторону хребта Иегош. Но его точный маршрут неизвестен.

Спасатели вылетели на поиски мужчины на вертолете. Но найти его так и не удалось. Также сотрудники ЮРПСО МЧС выехали к возможному местонахождению туриста на автомобиле и продолжают вести пешие поиски.

Также утром 31 августа в район хребта снова вылетел вертолет, но полуторачасовой осмотр снова не дал результатов. Спасатели отметили, что поиски с воздуха осложняются густой растительностью. Также на хребте Алек спасатели организовали ретранслятор связи.

«Предварительно, никаких травм и повреждений у туриста нет. К сожалению, связь с потерявшимся возможна только в одностороннем порядке через экстренную службу 112», — сказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС.

Как писали Юга.ру, в Апшеронском районе спасатели с 22 августа ищут 85-летнего мужчину. Он ушел из дома в лес и не вернулся. Ранее в Сочи спасателям удалось найти туриста, блуждавшего в лесу двое суток. В момент спасения мужчина уже не мог передвигаться самостоятельно.