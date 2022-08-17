В Сочи турист заблудился и провёл в лесу двое суток

В Сочи спасатели нашли туриста, блуждавшего в лесу двое суток. В момент спасения мужчина уже не мог передвигаться самостоятельно

Муниципальная служба спасения Сочи сообщает, что обнаружила пропавшего 30-летнего туриста в лесу в Лазаревском районе. Местные жители услышали в лесу около санатория «Одиссея» крики человека и сообщили в службу спасения.

Несколько спасателей отправились патрулировать местность. Нашли мужчину в 800 метрах от дороги. Он не мог передвигаться самостоятельно и не смог внятно ничего рассказать. Серьезных ран на его теле спасатели не обнаружили. Туриста вынесли из леса на мягких носилках к машине скорой помощи.

Позже выяснилось, что мужчина ушел в лес около поселка Лазаревского, не смог выйти самостоятельно и провел в горах двое суток. Сейчас он под наблюдением медиков.

Юга.ру рассказывали, что в конце июля в Апшеронском районе мать с 7 детьми пошли в лес и заблудились. На поиски выехали спасатели, полиция, волонтеры и сотрудники местной администрации.