В Сочи на территории бывшей турбазы «Южная» появится экопарк
В Хостинском районе Сочи в рамках строительства гостиничного комплекса на территории бывшей турбазы «Южная» создадут экологический парк
Как сообщила Юга.ру компания АО «ЖКА «Черноморский-3», над проектом работает совместная команда гостиничных специалистов, дендрологов, экологов, геологов и проектировщиков. Парк будет открыт для всех жителей и гостей курорта.
Уникальность концепции парка в том, что она включает несколько основных направлений:
- научно-просветительское — в частности, описание местной флоры и фауны, выращивание и изучение уникальных тропических растений в оранжерее, разведение бабочек;
- оздоровительное — создание троп здоровья, площадок для йоги, медитации и спорта;
- экологическое — использование природных материалов и возобновляемых источников энергии;
- интерактивное — гостям будет доступно специальное мобильное приложение для изучения парковой флоры и геологии.
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Разработчики проекта поставили задачу сформировать интерес молодежи к природе, научным профессиям, желание развивать здоровый образ жизни. Планируется, что в парке учителя смогут проводить уроки, а интерактивность создаст для детей возможность погрузиться в научную среду, чтоб вовлечь их в изучение дендрологии, биологии, геологии и других дисциплин.
Современный гостиничный комплекс возводят в Хостинском районе Сочи на территории заброшенной ранее турбазы «Южная». Проект предусматривает также большой объем социальных мероприятий за счет инвестора: комплексное строительство противооползневых сооружений для укрепления склонов, капремонт дороги, прокладку новых коммуникаций, устройство отсутствующей в настоящее время ливневой канализации и другие. В течение года в данном районе ликвидировали 12 активных оползней.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи построят четыре порта для яхт. В городе будут развивать яхтенный туризм.