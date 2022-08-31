В Сочи на территории бывшей турбазы «Южная» появится экопарк

В Хостинском районе Сочи в рамках строительства гостиничного комплекса на территории бывшей турбазы «Южная» создадут экологический парк

Как сообщила Юга.ру компания АО «ЖКА «Черноморский-3», над проектом работает совместная команда гостиничных специалистов, дендрологов, экологов, геологов и проектировщиков. Парк будет открыт для всех жителей и гостей курорта.

Уникальность концепции парка в том, что она включает несколько основных направлений: научно-просветительское — в частности, описание местной флоры и фауны, выращивание и изучение уникальных тропических растений в оранжерее, разведение бабочек;

оздоровительное — создание троп здоровья, площадок для йоги, медитации и спорта;

экологическое — использование природных материалов и возобновляемых источников энергии;

интерактивное — гостям будет доступно специальное мобильное приложение для изучения парковой флоры и геологии.

Разработчики проекта поставили задачу сформировать интерес молодежи к природе, научным профессиям, желание развивать здоровый образ жизни. Планируется, что в парке учителя смогут проводить уроки, а интерактивность создаст для детей возможность погрузиться в научную среду, чтоб вовлечь их в изучение дендрологии, биологии, геологии и других дисциплин.

Современный гостиничный комплекс возводят в Хостинском районе Сочи на территории заброшенной ранее турбазы «Южная». Проект предусматривает также большой объем социальных мероприятий за счет инвестора: комплексное строительство противооползневых сооружений для укрепления склонов, капремонт дороги, прокладку новых коммуникаций, устройство отсутствующей в настоящее время ливневой канализации и другие. В течение года в данном районе ликвидировали 12 активных оползней.