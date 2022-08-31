В Сочи построят всесезонный курорт за 8 млрд рублей

В Лазаревском районе Сочи на месте заброшенного пансионата «Якорная щель» построят всесезонный курорт. На территории в 7,5 га сделают акватермальный комплекс, медицинскую и лечебно-оздоровительные базы, а также отель на 1000 номеров.

В пресс-службе мэрии Сочи отметили, что большую часть курорта обустроят детскими площадками и прогулочными зонами. Также там сделают банный комплекс, лаундж, крытый и открытый подогреваемые бассейны. Соглашение о создании нового туробъекта заключили с отельным оператором «Алеан».

На территории заброшенного пансионата находятся заброшенные очистные сооружения. Их восстановят в процессе строительства курорта. Позже к ним подключат дома местных жителей.

Также на соседнем участке хотят построить спортивно-гостиничный комплекс «Огонек». Там разместят отель, площадки для мини-футбола, баскетбола, гандбола, волейбола, залы для всех видов единоборств и художественной гимнастики, а также теннисные корты.

Строительство курорта планируют завершить в первом квартале 2026 года. объем инвестиций составит примерно 8,7 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в Адыгее хотят построить всесезонный горный экокурорт «Лагонаки». На него планируют потратить 23 млрд рублей. Но против строительства курорта выступили более сотни ученых.