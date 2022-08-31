Синоптики обещают похолодание на юге России

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

К концу недели в Краснодарском крае понизится температура и пройдут дожди

В регионах юга России температура понизится на 5-6 градусов и станет близка к климатической норме. Также пройдут кратковременные дожди и грозы, рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. 

В Краснодаре и Ставрополе до пятницы температура будет на уровне 32-34 °С. В пятницу и субботу столбик термометра опустится до 30 °С, а в воскресенье до 27 °С. Также ожидаются небольшие грозовые дожди.

В Сочи всю неделю будет 29-32 °С, так как Главный Кавказский хребет затормозит прохождение холодных воздушных масс. Похолодает в городе только в воскресенье. Там будет 25-27 °С градусов и пройдут дожди. 

В Краснодарском гидрометцентре сообщили, что кратковременные дожди пройдут местами в крае 1 сентября. Но при этом будет жарко — 31-36 °С. Также в отдельных районах будет ветер с порывами до 12-14 м/с. На участке от Анапы до Геленджика порывы достигнут 15-20 м/с. 

Как писали Юга.ру, в Сочи пересохли агурские водопады. Это случилось из-за засухи, в городе уже больше двух недель не было дождей. 

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