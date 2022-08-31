В Новороссийске загорелась многоэтажка, эвакуировали 40 жильцов

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «ЧП Новороссийск», t.me/chpnvrsk
    © Скриншот видео из телеграм-канала «ЧП Новороссийск», t.me/chpnvrsk

Вечером 30 августа в Новороссийске загорелся 20-этажный жилой дом

Пожар начался около 21:00 на улице Хворостянского в ЖК «Виктория». Спасатели по прибытию провели разведку и установили, что произошло задымление на техническом этаже. Эвакуировали 40 жильцов.

Пожару присвоили первый ранг.  Примерно через час его повысили до второго. В 22:50 удалось локализовать возгорание на площади 50 кв. метров. Полностью огонь потушили в 23:22. Предварительно причиной пожара стало возгорание вещей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В соцсетях написали, что есть пострадавшие. В ведомстве эту информацию не уточнили.

Обновление: в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что при пожаре погибла 51-летняя женщина. 

Как писали Юга.ру, утром 13 августа в Новороссийске пожар произошел в многоквартирном доме в ЖК «Два капитана». Загорелась квартира на третьем этаже. Пострадавших нет. 

Новороссийск Пожары

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