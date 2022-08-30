«Мам, а папу не убьют?» В Туапсинском районе мужчина подрался с охранником, чтобы пройти к морю

Судя по видео из соцсетей, семья с двумя детьми захотела пройти к морю через пансионат «Южный». Охранник был против и попросил людей покинуть территорию. Между мужчинами началась драка. Первым охранника ударил приезжий мужчина, потом забрал у него дубинка и продолжил его бить.

В это время драку снимала женщина с двумя детьми. Один из них был в коляске, другой начал плакать и задал вопрос: — «Мам, а папу не убьют?»

Охранник попытался скрыться в КПП и вышел оттуда уже с пистолетом. На что женщина, снимавшая видео, заявила: — «Стреляй, мы все равно будет здесь каждый день ходить».

В пабликах Туапсе написали, что проход к морю всегда больная тема для пансионата. Через территорию проще всего выйти к морю, но сторонних туристов в пансионат не пускают.

«Хотим показать главе Туапсинского района Сидоренко и министру курортов Зарицкому как люди проходят к морю в пансионате «Южном». Люди уже год просят урегулировать конфликт. Бездействовать будете пока трагедия не случится?», — подписали видео в телеграм-канале Туапсе.

После просмотра видео проверку случившегося начала полиция. В ГУ МВД по Краснодарскому краю корреспонденту Юга.ру рассказали, что материал по драке уже зарегистрирован в отделе МВД Туапсинского района. После проверки будет принято решение согласно законодательству.