Спасатели эвакуировали туриста с переломом ноги из каньона реки в Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 29 августа спасательный отряд с помощью альпинистского снаряжения эвакуировал пострадавшего мужчину из каньона реки Псахо в Сочи

Турист из Саратова отправился на прогулку вдоль реки Псахо. По информации спасателей, 50-летний мужчина не подумал об удобной обуви. Во время спуска по крутому склону турист не удержался и упал. В результате он травмировал ногу. Пострадавший не смог самостоятельно передвигаться. 

«Для спасения туриста к месту происшествия выехали дежурные смены Адлерского и Краснополянского подразделений ЮРПСО МЧС России. Спасатели эвакуировали туриста с применением альпинистского снаряжения и носилок», —  сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели передали пострадавшего врачам. На месте мужчине оказали необходимую первую помощь.

Недавно Юга.ру рассказывали, что в Анапе на Центральном пляже беспилотник спас утопающего человека. Дрон сбросил в море спасательный жилет. Затем туриста эвакуировали из акватории на катере.  

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Спасатели эвакуировали туриста с переломом ноги из каньона реки в Сочи

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