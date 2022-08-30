Спасатели эвакуировали туриста с переломом ноги из каньона реки в Сочи

Вечером 29 августа спасательный отряд с помощью альпинистского снаряжения эвакуировал пострадавшего мужчину из каньона реки Псахо в Сочи

Турист из Саратова отправился на прогулку вдоль реки Псахо. По информации спасателей, 50-летний мужчина не подумал об удобной обуви. Во время спуска по крутому склону турист не удержался и упал. В результате он травмировал ногу. Пострадавший не смог самостоятельно передвигаться.

«Для спасения туриста к месту происшествия выехали дежурные смены Адлерского и Краснополянского подразделений ЮРПСО МЧС России. Спасатели эвакуировали туриста с применением альпинистского снаряжения и носилок», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели передали пострадавшего врачам. На месте мужчине оказали необходимую первую помощь.

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