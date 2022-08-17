В Анапе беспилотник спас утопающего человека. Дрон сбросил в море спасательный жилет

17 августа пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что на пляжах работают дроны-спасатели. Один из них помог утопающему мужчине на Центральном пляже города

По информации мэрии Анапы, 15 августа в море на Центральном пляже за пределами разрешенной зоны купания система мониторинга обнаружила мужчину, который подавал сигналы о помощи. Дежурный направил к тонущему беспилотник. Дрон сбросил мужчине спасжилет и остался в воздухе. Он стал ориентиром для катера службы спасения, который доставил мужчину на берег. На берегу пострадавшему оказали необходимую помощь.

Проект «Анаспас» — современная система безопасности, куда входят технологичные вышки на пляжах и беспилотники. Начала работать в Анапе в 2021 году. В прошлом сезоне с помощью дрона также спасли тонущего человека. К тому же в городе прошлым летом запустили в работу систему видеонаблюдения, подключенную к нейронной сети. Система следит за городскими и курортными объектами, камеры установлены на набережной, на вокзалах и прогулочных зонах.

16 августа мэрия Анапы опубликовала предупреждение о грозовом фронте, на пляжах курорта запретили купаться. 17 августа этот запрет продлили. В районе Анапы сейчас шторм и донное течение в море.