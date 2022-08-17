В Анапе беспилотник спас утопающего человека. Дрон сбросил в море спасательный жилет

Краснодарский край

Распечатать

  • Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

17 августа пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что на пляжах работают дроны-спасатели. Один из них помог утопающему мужчине на Центральном пляже города

По информации мэрии Анапы, 15 августа в море на Центральном пляже за пределами разрешенной зоны купания система мониторинга обнаружила мужчину, который подавал сигналы о помощи. Дежурный направил к тонущему беспилотник. Дрон сбросил мужчине спасжилет и остался в воздухе. Он стал ориентиром для катера службы спасения, который доставил мужчину на берег. На берегу пострадавшему оказали необходимую помощь. 

Проект «Анаспас» — современная система безопасности, куда входят технологичные вышки на пляжах и беспилотники. Начала работать в Анапе в 2021 году. В прошлом сезоне с помощью дрона также спасли тонущего человека. К тому же в городе прошлым летом запустили в работу систему видеонаблюдения, подключенную к нейронной сети. Система следит за городскими и курортными объектами, камеры установлены на набережной, на вокзалах и прогулочных зонах. 

16 августа мэрия Анапы опубликовала предупреждение о грозовом фронте, на пляжах курорта запретили купаться. 17 августа этот запрет продлили. В районе Анапы сейчас шторм и донное течение в море.

Анапа Безопасность Курорты и туризм Пляжи Спасение

Новости

В Краснодаре детям расскажут, как сделать из мусора самокат, а ещё покажут путь зубной щётки в процессе переработки. Экскурсия пройдёт в Экоцентре
Пассажирские перевозки по морю отменили между курортами Краснодарского края, Абхазией и в Крыму. Что случилось?
Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае резко выросла. Сегодня очередной рекорд
Двухмесячному Роме Морозову из Краснодара нужен препарат, который не зарегистрирован в России. Вы можете помочь купить лекарство
В Евпатории сработала система ПВО. Ранее утром на штаб Черноморского флота в Крыму упал беспилотник
В станице под Анапой девочка выбежала на проезжую часть и ее насмерть сбил автомобиль

Лента новостей

План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
19 августа, 18:40
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
18 августа, 17:10
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
16 августа, 14:40
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
Кто в Краснодаре следит за дорогами

Реклама на сайте