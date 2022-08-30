В Краснодарском крае отец с новорождённым ребенком погибли в ДТП по пути из роддома

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На трассе около Славянска-на-Кубани в ДТП разбилась семья, ехавшая домой из роддома

ДТП произошло 29 августа около 16:00 на 11 км трассы Славянск-на-Кубани — село Ачуево. По предварительным данным, водитель «Лады приоры» выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ- 2109.

В результате столкновения погибли 30-летний водитель ВАЗ и его новорождённый ребёнок. Супруга и шестилетняя дочь погибшего находятся в реанимации центральной районной больницы.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали, что семья ехала домой в Славянск после выписки из роддома. 

Водитель и пассажир «Лады приоры» также доставлены в больницу. В полиции начали проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел сразу в три антирейтинга по аварийности на дорогах. Край возглавил рейтинг по количеству ДТП с водителями в состоянии опьянения, занял второе место в таблице по числу аварий по вине пешеходов и стал вторым в списке по количеству ДТП с января по июнь. 

Дети ДТП Славянский район смерть

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