В Краснодарском крае отец с новорождённым ребенком погибли в ДТП по пути из роддома

На трассе около Славянска-на-Кубани в ДТП разбилась семья, ехавшая домой из роддома

ДТП произошло 29 августа около 16:00 на 11 км трассы Славянск-на-Кубани — село Ачуево. По предварительным данным, водитель «Лады приоры» выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ- 2109.

В результате столкновения погибли 30-летний водитель ВАЗ и его новорождённый ребёнок. Супруга и шестилетняя дочь погибшего находятся в реанимации центральной районной больницы.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали, что семья ехала домой в Славянск после выписки из роддома.

Водитель и пассажир «Лады приоры» также доставлены в больницу. В полиции начали проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.